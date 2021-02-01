Mersin'de kayıp 24 doz Covid aşısı için soruşturma başlatıldı

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Mersin'de sağlık çalışanları için gönderilen ilk parti Covid19 aşılarından 24 adetinin kayıp olduğu anlaşılırken, Sağlık Müdürlüğünce sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Toros Devlet Hastanesine sağlık personelleri için gönderilen ilk parti Covid19 aşılarından stok sayımı sırasında 24'ünün kayıp olduğu ortaya çıktı. Gelişmeler üzerine Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce kayıp aşılarla ilgili idari soruşturma açıldığı, idari soruşturmanın ardından sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılacağı öğrenildi.

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