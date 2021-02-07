Mersin'de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için online eğitimler başlıyor Mersin Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen proje kapsamında, 5 uzman 9 oturumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna dair her şeyi anlatacak

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 10 Şubat tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olan, 'Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bilinçli aile projesi' kapsamında, 5 uzman tarafından 9 oturumda online eğitimler verileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde anne, baba ve sosyal çevre eğitimleri tedavide önemli bir rol oynuyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da bu kapsamda 'Dikkat eksiliği ve hiperaktivite bozukluğu bilinçli aile projesi'ni başlatıyor. 10 Şubat’ta başlayacak olan ve online gerçekleştirilecek eğitimler, 2 ay 10 gün süreyle 9 oturumda tamamlanacak. 5 uzman dikkat etkinliği konusunda her noktayı ele alacak. Eğitimler, Çocuk Ergen Psikiyatristi Dr. Özlem Sürücü, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Olgu Hallıoğlu Kılınç, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Haldun Canova, Diyetisyen Burcu Ada Talas ve Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı tarafından verilecek.

“Türkiye’de duayen hocaların yer aldığı bir eğitim programı sunulacak”

Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevli Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde anne ile baba eğitimlerinin çok ciddi rol aldığını belirterek, “Biz bu bağlamda anne babaları dahil ettiğimiz hem halk sağlığına hem toplum hem de önleyici ruh sağlığına katkıda bulunacak güzel bir proje inşa ettik. Ailelere dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu adına her şeyi içerisinde bulunduran, çok güzel, Türkiye’de duayen hocaların yer aldığı bir ekiple parça parça eğitimlerin düzenlendiği bir eğitim programı sunulacak” dedi.

Geç kalanlar için ikinci bir kur daha yapılacak

Şavklı, 2 ay 10 günlük program devam ederken eğitimlere katılmayı isteyecek vatandaşlara da seslenerek, “Proje kapalı grup şeklinde ilerleyecek. Aradan bir katılım olmayacak. En başta katılan kişiler programın sonuna kadar devam edecek. Arada katılmak isteyen olursa ne olacak? Aynı ekip, aynı kurul ikinci bir defa daha yapacak. Aynı ekip, aynı eğitim programını ikinci bir defa daha yapacak. Tekrar ikinci bir grup eğitimimiz daha olacak’ diye konuştu.

Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşların, '0324 232 00 72' numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

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