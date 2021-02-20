Kadınlar üretecek çocuklar eğlenecek 'Roman Kadınları İşe, Çocuklar Kreşe' projesinin açılışı gerçekleştirildi

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi tarafından desteklenen 'Roman Kadınları İşe, Çocuklar Kreşe' projesinin açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında, Roman kadınlar mantar üretmeye başladı.

'Roman Kadınları İşe, Çocuklar Kreşe' projesinin açılışı, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Mersin Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Aysun Kıldan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ve çok sayıda Roman vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.



“Kadınlar çalışırken çocuklar kreşte eğlenecek”

Projenin açılışında konuşan Ali Daylam, projenin Roman kadınlarının istihdamı konusunda çok önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Roman kadınlarının bugüne kadar el sanatlarıyla ürettikleri ürünleri satarak ayakta durmaya çalıştıklarını kaydeden Daylam, “Pandemiden önce Mersin Üniversitesi ile yaptığımız saha çalışmasında, Romanların iş gücü piyasasına katılım oranı yüzde 95 işsizlik olarak görülüyor. Eğitimden kopma oranlarımız yüzde 33, kreşe gitme oranımız ise yüzde 2’lerde. O yüzden aslında bu projenin ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Ebeveynler gönül rahatlığıyla çocuklarını buradaki kreşimize gönderebiliyorlar. Aynı zamanda da Roman kadınlarımız burada mantar yetiştiriciliği yapacak. Böylece kadınlar çalışırken çocuklarımız kreşte eğlenebilecek. Kurumlar arası işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Romanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının kendilerini duygulandırdığını kaydeden Daylam, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız ‘Biz Roman vatandaşlardan devlet adına özür diliyoruz’ demişti. Bu bizim için çok kıymetliydi. Şu anda bizim tek beklentimiz, işbirliğinin devam etmesi ve projenin sürdürülebilir olması.”



Akdeniz’den Roman kadınlara destek

Göreve geldikleri günden bugüne kadar Akdeniz’deki insanlık dramına son vermeyi hedeflediklerini belirten Başkan Gültak ise “Biran önce bu şehri dönüştürmek, fiziki ortamları geliştirmek ve aynı zamanda kadınlarımıza aileye yönelik projeler yapma konusunda ciddi çalışmalar kaydettik. Özellikle Roman halklarının en çok bulunduğu ilçe sınırları bizde. Onları destekliyoruz. Görüyorum ki, çocuklarımız ve kadınlarımız, eğitime ve katma değer üretmeye yönelik birçok projeye imza atıyorlar. Mersin’de 3 tane kooperatifi olan ender belediyelerden bir tanesiyiz. Bu 3 kooperatifin 2 tanesi kadın, bir tanesi engelli kooperatifi. Bunların üretim yapmasına destek sağladık ve Metropol civarında satış ofisleri açarak kadınlarımızı ve engellilerimizi vatandaşla buluşturduk. Roman kadınların da söz konusu kooperatiflerle iletişime geçerek o çalışmalara dahil olmasını istiyorum. Bu şekilde ürettikleri ürünleri satma imkanı yakalayabilirler” diye konuştu.

Mersin’in Türkiye genelinde kadın derneklerinin ve derneklere kadın katılımlarının en fazla bulunduğu şehirlerden bir tanesi olduğunu dile getiren Kıldan da “İnşallah güzel Mersin’imizde bunun gibi birçok projeye daha imza atarız. İçişleri Bakanlığı olarak bizden beklediğiniz bütün destekleri vermeye hazırız” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Gültak, Ali Daylam ve Aysun Kıldan, kadınların üretim yaptığı mantarları inceledi.

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