Erdemli Çamlığı yaza hazırlanıyor

Erdemli Belediyesince, yaza hazırlık çalışmaları kapsamında Talat Göktepe Çamlığında temizlik, bakım ve budama çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan’da başlayacak turizm sezonu için hummalı bir çalışma sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgenin önemli turizm merkezlerinden Talat Göktepe Çamlığında budama, çim biçme ve bakım gibi çalışmalar yaptı.

Sıfır rakımından iki bin beş yüz rakımına kadar her alanda aralıksız çalışma sürdürdüklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaza hazırlık çalışmalarında hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Tollu, “Erdemli Belediyesi olarak ilçemizin daha yeşil, daha yaşanılabilir bir kent olması adına her alanda çalışmalar yürütüyoruz. 15 Nisan’da açılacak turizm sezonu için ekiplerimiz, kentimizin her bölgesinde çalışmalar yürütüyor. Geçen yıl belediyemiz kontrolüne geçen Talat Göktepe Çamlığı da bu yerlerden bir tanesi. Kentimizin göz bebeği çamlığımızı, vatandaşımızın hizmetine en iyi şekilde sunmak için gayret ediyoruz” dedi.

