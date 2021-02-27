FREKANS A sergisi sona erdi

Mersin’de üreten 65 sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘FREKANS A’ karma sergisi sona erdi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sergiye katılan sanatçılara, Yalın Alpay’ın her bir katılımcı için tek tek imzaladığı ‘Yapı (t) söküm’ adlı kitabını sergi anısı olarak hediye etti.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 65 sanatçının 102 eserini Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisinde buluşturan ‘FREKANS A’ karma sergisi sona erdi.

Serginin son gününde sanatçılarla bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, sergiye katılımlarından dolayı sanatçılara teşekkür etti. Başkan Özyiğit, kente kazandırdıkları sanat galerilerinde yeni sanatsal etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Sanata değer veren, sanatı üreten dostlarımız, sizlerin yaptığı bu çalışmalar kentimiz ve ülkemiz için kıymetli işler. En önemli yanı da örnek teşkil etmesidir. Sadece Yenişehir’de bunu yaparak bu alanla sınırlı kalmasın, kentimize yayılsın, ülkemize yayılsın. Yaptığımız işlerde temel felsefemiz bu. Ümit ediyorum ki, bu sonuçları da alacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel kadın sanatçılarımızın eserlerini sergilemek istiyoruz. Ondan sonra ümit ediyorum ki, dünya sanatçılarını halkımızla buluşturma noktasında bir sergimiz olacak. Sergide emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu kentte sanatı insanlarla buluşturuyorsunuz” dedi.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar da Mersin’e böyle bir mekan kazandırdığı için Başkan Özyiğit’e teşekkür ettiler.

Özyiğit, ‘FREKANS A’ sergisinin kapanışında bu tür etkinliklerde farkındalık oluşturacak bir uygulamaya da imza atarak, sanatçılara plaket vermek yerine Yalın Alpay’ın her bir katılımcı için tek tek imzaladığı ‘Yapı (t) söküm’ adlı kitabını sergi anısı olarak hediye etti.

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