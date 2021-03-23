Teknopanel yurt içi ve yurt dışı satışlarında rekora imza attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknopanel yurt içi ve yurt dışı satışlarında rekora imza attı

İHA

Teknopanel yurt içi ve yurt dışı satışlarında rekora imza attı

– Teknopanel, 2020 yılını yurt içi ve yurt dışı satışlarda rekora imza atarak kapattı. Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, sandviç panel ve EPS ürünlerinde firma tarihindeki en yüksek satış rakamlarına ulaştıklarını belirterek, “İhracatta da bir rekor kırarak 2020 yılı ihracat rakamımızı 25 milyon 235 bin dolara çıkardık” dedi.
Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, bir açıklama yaparak, 2020 yılını değerlendirdi. Kahveci, “Pandeminin ilk gününden itibaren aldığımız üst düzey tedbirlerle üretimimize ara vermeden sektörümüze hizmet vermeye devam ettik. Yurt içi ve yurt dışı satışlarımızda tarihi rekora imza atarak yeni yıla başladık” ifadelerini kullandı.
Pandemi döneminin ilk gününden itibaren önceliklerinin insan kaynağının sağlığı ve çalışma şartları olduğunu vurgulayan Genel Müdür Kahveci, “Covid19 salgını kapsamında iş yerindeki çalışma düzenini en az personel bulunacak şekilde planlayarak, evden çalışma sistemine geçtik. Üretim hatlarımızda ise Sağlık Bakanlığının ve il sağlık müdürlüklerinin belirlediği öneri ve tedbirleri en kısa sürede uyguladık. Uluslararası yaşanan bu krizde üretim ve tedarik zinciri akışının yavaşlaması söz konusu olsa da biz müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve kesintisiz olarak karşılamayı başardık. Ülkemiz için çok önemli olan sahra hastanelerinin inşaatında kullanılan sandviç panellerinin yüzde 80’nini biz sağladık” diye konuştu.

“Tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık”
Kredi Garanti Fonunun (KGF) sağladığı imkanlarla haziran ayından itibaren Türkiye’deki yeni yatırımların ciddi olarak artmasıyla tüm fabrikalarının 24 saat çalışmaya başladığını kaydeden Kahveci, “2020 yılının ikinci yarısında artan üretim miktarımız ile sandviç panelde yıllık 8 milyon 700 bin metrekare, EPS ürünlerinde ise yıllık 1 milyon metreküplük üretim gerçekleştirerek firmamızın tarihindeki en yüksek satış rakamına ulaştık. İhracatta da bir rekor kırarak 2020 yılı ihracat rakamımızı 25 milyon 235 bin dolara çıkardık” şeklinde konuştu.

“2021 ihracat hedefimiz 30 milyon dolar”
Hedeflerine ulaştıkları 2020 yılının ardından 2021 yılına da büyük projelerin tedarikçisi olarak başlamaktan çok gururlu olduklarını ifade eden Kahveci, şöyle devam etti:
“İnşaat malzemeleri sektörünün durgun olduğu şu günlerde bile üretim tesislerimiz durmaksızın çalışmaya, hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz seneye göre yılın ilk 2 ayında hem EPS hem de sandviç panel üretimimiz beklentilerimizin üzerinde yüzde 50’lik bir artışla gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte dünya genelinde öngörülemeyen ciddi bir durum yaşanmadığı takdirde üretim hatlarımızın aynı tempoda çalışacağına inanıyorum. İhracat faaliyetlerimiz her yıl artan ivmeyle devam ediyor. 2019 yılında 18 milyon dolar ihracat yaparken, 2020 yılında ihracat rakamımızı 25 milyon 235 bin dolara yükselttik. 2021 ihracat hedefimizi 30 milyon dolar olarak belirledik. Biz sanayi sektörü olarak 2020 yılında üretimimize ve diğer faaliyetlerimize ara vermeden, devletimizin verdiği desteklerle güçlü bir şekilde ayakta kalmayı başardık. Bununla beraber özellikle yiyecek ve içecek sektörü olmak üzere birçok sektör geçtiğimiz yılı olumsuzluklar yaşayarak kapattı. Umarım önümüzdeki dönemde pandemi krizi son bulur ve tüm dünya olarak sağlıklı, refah ve güven içinde yaşamaya devam ederiz. Bunun için herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşları Yöreden Kafede ağırladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşları ...
Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu narkotik köpeği Mila buldu
YEREL HABERLER Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu ...
Leningrad NGS’de yeni ünite devreye alındı
YEREL HABERLER Leningrad NGS’de yeni ünite devreye alındı
Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Mersin’de FETÖ/PDY operasyonunda 7 asker gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin’de FETÖ/PDY operasyonunda 7 asker gözaltına ...
Heyelan riskine karşı okulun çevresine istinat duvarı örüldü
YEREL HABERLER Heyelan riskine karşı okulun çevresine istinat duvarı ...
Evi uyuşturucu deposuna çevirmiş Mersin polisi, bir evde yaptığı aramada yurt dışından getirilen 24 kilo 785 gram takoz esrar, 24 bin 600 adet yeşil reçeteyle satılan hap, 3 bin 400 adet captagon hap ele geçirdi
YEREL HABERLER Evi uyuşturucu deposuna çevirmiş Mersin polisi, bir ...
Seçer, İzmir’de düzenlenen ‘Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi’ne katıldı Başkan Seçer: “Tüm insanlığa bu sorunu çözmek için bir arada olma görevi düşüyor”
YEREL HABERLER Seçer, İzmir’de düzenlenen ‘Kentlerde Sürdürülebilir ...
İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu (2)
YEREL HABERLER İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında ...
Fare kabloları kemirdi, çiftçinin traktörü yandı
YEREL HABERLER Fare kabloları kemirdi, çiftçinin traktörü yandı
Akdeniz belediyesinden down sendromlu milli sporcularla etkinlik
YEREL HABERLER Akdeniz belediyesinden down sendromlu milli ...
Başkan Gültak’tan çağrı: “Suyumuza sahip çıkalım, su israfından kaçınalım”
YEREL HABERLER Başkan Gültak’tan çağrı: “Suyumuza sahip çıkalım, su ...
İşyeri çalışanı Mersin'deki kaza anını anlattı Suriyeli Ahmet Arslan: "Otomobil dükkana girseydi çok kötü olurdu"
YEREL HABERLER İşyeri çalışanı Mersin'deki kaza anını ...
Başkan Yılmaz asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz asfalt çalışmalarını inceledi
AK Parti’li Yılmaz: “Kadınlar üzerinden siyaset yapmayı bırakın artık” AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın, sosyal medyada kadınlar üzerinden siyaset yapılmasına, kadın hakları ve kadının özgürlüğü üzerinden AK Parti’nin hedef gösterilmesine tepkisi sert oldu
YEREL HABERLER AK Parti’li Yılmaz: “Kadınlar üzerinden siyaset ...
Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan
YEREL HABERLER Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan
Erdemli'de fırtınanın yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Erdemli'de fırtınanın yaraları sarılıyor
Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular Mersin'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki motosikletlere ardından iş yerinin vitrinine çarptı Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen kazada, araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi hafif yaralandı
YEREL HABERLER Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle ...
Mersin ve Adana’nın 2020 işsizlik orana yüzde 13,4
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın 2020 işsizlik orana yüzde 13,4
İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında ...
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
90 gündür kayıp gencin cesedi bulundu
YEREL HABERLER 90 gündür kayıp gencin cesedi bulundu
Duru'nun öldüğü oyun alanında iş güvenliği uzmanı, oyuncakların bakımı için uyarmış
YEREL HABERLER Duru'nun öldüğü oyun alanında iş güvenliği uzmanı, ...
Yeryüzü pazarı yeniden kuruldu
YEREL HABERLER Yeryüzü pazarı yeniden kuruldu