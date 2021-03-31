Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Cemal Gürsel Caddesini yeniledi

Tarsus’ta Fahrettinpaşa Mahallesinden geçen ve yoğun olarak kullanılan Cemal Gürsel Caddesinde yaşanan yıpranma ve yağmur suyu tahliye problemi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla sona erdi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla cadde baştan sona sıcak asfaltla kaplandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve ova mahalle yollarında yaptığı çalışmalar ve kent merkezindeki caddelerde gerçekleştirdiği yenileme faaliyetlerinin yanı sıra dezavantajlı mahallelerin kronikleşen altyapı problemlerini de bir bir çözüme kavuşturuyor. Tarsus kent merkezinde Adile Hala, Zafer ve Tataristan Caddeleri ile daha birçok noktada yenileme çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bunlara bir yenisini daha ekledi.



Cemal Gürsel Caddesinin altyapı sorunu çözüme kavuştu

Tarsus’ta Cemal Gürsel Caddesinde yaşanan yıpranma ve yağmur suyu tahliye problemi, Büyükşehir ekiplerinin çalışmasıyla çözüldü. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü yol yapım ve bakım ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, caddenin oldukça yıpranan yaklaşık 800 metrelik bölümünde freze ile bozuk zemin söküldü. Ardından MESKİ ekipleri, caddenin geniş bölümünde yağmur suyu tahliye hattı döşedi.

Ekipler, yine yol üzerinde bazı noktalara kaya döşeme çalışması yaparak zemin sağlamlaştırma işlemini yerine getirdi. Tüm bu işlemlerin ardından cadde baştan sona sıcak asfaltla kaplandı.



“35 yıldır bir yağmur giderimiz yoktu”

Mahalle Muhtarı Nevzat Sain, 35 yıldır altyapı problemi çektiklerini belirterek, “35 yıllık bir mahalle. Sıfırdan yapmak gerçekten basit bir şey değil. Yani 25 yıllık bir süreçten sonra unutulmuş bir mahalleyi canlandırmaya çalışıyoruz. 35 yıldır bir yağmur giderimiz yoktu. Onu canlandırmaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim; köyden iner ya bir vatandaş, hayatta hiçbir şey görmemiştir; biz de hakikaten çok sevinçliyiz. Vahap başkanımızın yaptığı bu çalışmalardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her mahalleye eşit hizmet bekliyoruz ve şu anda Vahap Seçer’de onu görüyoruz” dedi.

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