Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Cemal Gürsel Caddesini yeniledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Cemal Gürsel Caddesini yeniledi

İHA

Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Cemal Gürsel Caddesini yeniledi

Tarsus’ta Fahrettinpaşa Mahallesinden geçen ve yoğun olarak kullanılan Cemal Gürsel Caddesinde yaşanan yıpranma ve yağmur suyu tahliye problemi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla sona erdi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla cadde baştan sona sıcak asfaltla kaplandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve ova mahalle yollarında yaptığı çalışmalar ve kent merkezindeki caddelerde gerçekleştirdiği yenileme faaliyetlerinin yanı sıra dezavantajlı mahallelerin kronikleşen altyapı problemlerini de bir bir çözüme kavuşturuyor. Tarsus kent merkezinde Adile Hala, Zafer ve Tataristan Caddeleri ile daha birçok noktada yenileme çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Cemal Gürsel Caddesinin altyapı sorunu çözüme kavuştu
Tarsus’ta Cemal Gürsel Caddesinde yaşanan yıpranma ve yağmur suyu tahliye problemi, Büyükşehir ekiplerinin çalışmasıyla çözüldü. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü yol yapım ve bakım ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, caddenin oldukça yıpranan yaklaşık 800 metrelik bölümünde freze ile bozuk zemin söküldü. Ardından MESKİ ekipleri, caddenin geniş bölümünde yağmur suyu tahliye hattı döşedi.
Ekipler, yine yol üzerinde bazı noktalara kaya döşeme çalışması yaparak zemin sağlamlaştırma işlemini yerine getirdi. Tüm bu işlemlerin ardından cadde baştan sona sıcak asfaltla kaplandı.

“35 yıldır bir yağmur giderimiz yoktu”
Mahalle Muhtarı Nevzat Sain, 35 yıldır altyapı problemi çektiklerini belirterek, “35 yıllık bir mahalle. Sıfırdan yapmak gerçekten basit bir şey değil. Yani 25 yıllık bir süreçten sonra unutulmuş bir mahalleyi canlandırmaya çalışıyoruz. 35 yıldır bir yağmur giderimiz yoktu. Onu canlandırmaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim; köyden iner ya bir vatandaş, hayatta hiçbir şey görmemiştir; biz de hakikaten çok sevinçliyiz. Vahap başkanımızın yaptığı bu çalışmalardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her mahalleye eşit hizmet bekliyoruz ve şu anda Vahap Seçer’de onu görüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını ...
Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo ...
Büyükşehir Belediyesinden çocukları okumaya özendirecek sanatsal çalışma
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden çocukları okumaya ...
Faciadan son anda kurtuldu Mersin'de dördüncü kattan düşen cam parçaları bir otomobile zarar verdi, bir vatandaş düşen cam parçalarından saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Faciadan son anda kurtuldu Mersin'de dördüncü kattan ...
3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba, hakim karşısında
YEREL HABERLER 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ...
Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış
Polis düğmeye bastı, uyuşturucu ortaya çıktı Mersin'de bir otomobilde arama yapan polisler, 2 kilo kokain ele geçirdi Polisler, hava yastığı bölümünde bulunan ve kilometre sıfırlayıcı düğmesine basılarak açılan zulada uyuşturucuya ulaşırken, düzenek görenleri şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Polis düğmeye bastı, uyuşturucu ortaya ...
Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını ...
25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar Mersin’de piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla biri kadın 4 kişi gözaltına alındı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan biri, ilk işlerinde yakalandıklarını ve pişman olduklarını söyledi
YEREL HABERLER 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını ...
Muhtarlardan karakol amirine veda programı
YEREL HABERLER Muhtarlardan karakol amirine veda programı
Kaza yapan araç alev aldı, 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Kaza yapan araç alev aldı, 2 kişiyi vatandaşlar ...
Düşen cam parçalarından saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Düşen cam parçalarından saniyelerle kurtuldu
Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü
Tarsus'un atalık tohumları İzmir'de
YEREL HABERLER Tarsus'un atalık tohumları İzmir'de
AK Parti'li Yılmaz’dan ikinci bölgeye doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz’dan ikinci bölgeye doğalgaz ...
Mezitli’de 62’nci jakaranda koruluğu merhum Dr. Yılmaz adına oluşturuldu
YEREL HABERLER Mezitli’de 62’nci jakaranda koruluğu merhum Dr. ...
Bozyazı’da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Bozyazı’da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' ...
Mersin'de kök hücre kampanyası Mersin Büyükşehir Belediyesince, kök hücre bekleyen başta 5 yaşındaki lösemi hastası Toprak Sami olmak üzere tüm hastalara umut olmak için kampanya başlatıldı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Vatandaşlarımızı kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz"
YEREL HABERLER Mersin'de kök hücre kampanyası Mersin Büyükşehir ...
Mezitli Belediyesinden taşınmaz alım satımında büyük kolaylık
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinden taşınmaz alım satımında büyük ...
Erdemli'de "Kırmızı çizgi" uygulamasına başlandı
YEREL HABERLER Erdemli'de "Kırmızı çizgi" uygulamasına başlandı
Mersin'de yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgi uygulaması' başladı İçişleri Bakanlığının 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması kapsamında, Mersin'de bulunan yaya geçitlerindeki bazı çizgiler kırmızıya boyandı
YEREL HABERLER Mersin'de yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgi ...
Başkan Yılmaz, asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, asfalt çalışmalarını inceledi
Çukurova Basketbol galibiyet istiyor
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol galibiyet istiyor
Bozdoğan: “82 milyon lira cari açıktan 32 milyon lira cari fazlaya ulaştık”
YEREL HABERLER Bozdoğan: “82 milyon lira cari açıktan 32 milyon lira ...