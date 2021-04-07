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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özyiğit: “Mersin’e bu kötülüğü yapmayın”

İHA

Başkan Özyiğit: “Mersin’e bu kötülüğü yapmayın”

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilçeye bağlı İnsu Mahallesinde yapılmak istenilen 97 hektarlık taş/kalker ocağı ve kırma, eleme, yıkama tesisine karşı çıkan bölge halkına destek verdi. Özyiğit, “Burası Yenişehir’in ve Mersin’in balkonu konumunda. Bu kötülüğü Yenişehir’e ve Mersin’e yapmayın. Bu kötülüğün Mersin’e yapılmasını kimse aklından geçirmesin” dedi.
Başkan Özyiğit, Değirmençay Mahallesi sınırları içerisinde olan ancak İnsu Mahalle merkezine 900 metre uzaklıkta kurulması planlanan taş/kalker ocağı için yapılmak istenen Çevre Etki Değerlendirmesi(ÇED) halk bilgilendirme toplantısına katılmak için İnsu Mahallesine gitti. Burada vatandaşlarla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunan Özyiğit, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özyiğit, geçtiğimiz haftalarda Çiftlikköy Mahallesinde bulunan ve 20 binin üzerinde narenciye ve zeytin ağacının yer aldığı 260 bin metrekarelik alanın TOKİ’ye devredilerek yapılaşmaya açılmak istenmesini de hatırlattı.

“Çünkü burası hem yaşam alanı hem de hayvancılık ve tarım alanı”
Taş ocağına tüm Yenişehirlilerin karşı çıktığını ifade eden Özyiğit, “Bu başımıza gelen ilk vaka değil daha geçen hafta Kale köyü vatandaşlarımızın daha çok faydalandığı ama sınırları Yenişehir içinde olan 260 dönümlük bir arazi ile alakalı yine halka sorulmadan karar verilen bir alanda sanayi sitesi yapılması durumu söz konusuydu. Biz buna karşı çıktık, 'doğru değil' dedik. Bu tarım alanlarına, yeşil alanlara ve kentin nefes alma alanlarına sanayi yapılmamasını söylüyoruz. Eğer bir sanayi ihtiyacı varsa, bu sanayi ihtiyacı yerel yönetimlerle paylaşılmalı. Bir kentin sanayi alanına, yol yapımı için taşa ve benzeri ham maddelere ihtiyacı var, bunları inkar etmiyoruz. Ama bunlara doğaya uyumlu ve gerektiği şekilde yapılması noktasında bir davranış geliştirilebilir. Şimdi oradaki travma daha bitmemişken vatandaşımızın, halkımızın oradaki tepkisi daha sönmemişken başımıza 97 hektarlık bir alanda taş ocağı gündeme getiriliyor. 97 hektarlık taş ocağı bütün memleketin taş ihtiyacını buradan görmek üzere planlanmış bir iş olsa gerek. Buna tabi ki kentimizde yaşayan bütün Yenişehirliler karşı çıkıyor. Neden karşı çıkıyor çünkü burası hem yaşam alanı hem de hayvancılık ve tarım alanı” diye konuştu.

“Taşın buradan kente indirilmesi imkansız”
Yapılmak istenen taş ocağının bölgenin doğasını, yer altı sularını ve bölgedeki evleri büyük oranda etkileyeceğini dile getiren Özyiğit, “Bütün bunları yan yana koyarsak ve doğayı, zeytin ağaçlarını, yeşil bahçelerimizi, küçükbaş hayvancılık yapılan alanları feda ettiğimizi düşünürsek bile bu taşın buradan kente indirilmesi imkansız. Altını çiziyorum imkansız. Burası Yenişehir’in balkonu, Mersin’in balkonu lütfen bu kötülüğü Mersin’e ve Yenişehir’e yapmayın, bu kötülüğün Mersin’e yapılmasını kimse aklından geçirmesin” şeklinde konuştu.
Yenişehir sınırlarına yapılmak isten taşocağı ile ilgili belediyenin hiçbir görüşünün alınmadığını ifade eden Özyiğit, bu konuda yerel yönetimlerin görüşünün alınmasının önemli olduğunu vurguladı.
Öte yandan ÇED halk bilgilendirme toplantısı ise vatandaşların projeye karşı çıkması üzerine gerçekleştirilmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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