Sokaklar boşalıyor, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece-gündüz temizlik yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda da 7/24 esasıyla görev başındaydı. Araç ve yaya trafiğinin azalmasını fırsat bilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı temizlik ve dezenfeksiyon ekipleri, gündüz saatlerinde insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeleri temizledi ve dezenfekte etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, 7/24 çalışma esasıyla hizmetlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağının başladığı saat 19.00 itibariyle Mersinliler evlerine giriyor, araç ve yaya trafiğinin azalmasını fırsat bilen temizlik ekipleri mesailerine başlıyor. Yasağın uygulandığı hafta sonu boyunca da temizlik ve dezenfeksiyon ekipleri, boş sokakları fırsat bilerek vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu bölgeleri temizliyor ve dezenfekte ediyor. Ekipler, tertemiz bir Mersin için gecegündüz demeden çalışıyor.



Cadde, bulvar ve dükkanların önü temizlendi

Hafta içi yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile caddeleri ve bulvarları temizleyen ekipler, yasağın başladığı 16 Nisan Cuma günü saat 19.00 itibariyle evlerine giren vatandaşların ardından işe koyuldu. Ramazan ayı dolayısıyla alışverişin yapıldığı özellikle kalabalık bölgeler yıkanarak temizlendi ve dezenfeksiyon ekibi tarafından dezenfekte edildi.

Yasağın sürdüğü hafta sonu boyunca kent genelinde temizlik çalışması yürüten ekiplerin bir durağı da merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi oldu. Yol yıkama arazözleri ile cadde, bulvar, kaldırım, dükkan önleri, çarşı merkezleri, meydanlar, cami girişleri, otobüs durakları, üst geçitler, ATM’ler, duraklar, banklar gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu her nokta temizlenerek dezenfekte edildi.

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