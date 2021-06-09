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Çevre dostu belediye otobüslerinin 3’üncü partisi de geldi

İHA

Çevre dostu belediye otobüslerinin 3’üncü partisi de geldi

– Mersin Büyükşehir Belediyesinin şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve kente daha çevreci otobüsler kazandırmak üzere aldığı belediye otobüslerinin 3’üncü partisi de geldi. Büyükşehir Belediyesinin ‘Sarı Limon’ adını verdiği 87 otobüsten 10 körüklü otobüs daha seferlere başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların hızlı, ekonomik ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlarken aynı zamanda çevreyi de korumayı amaçlayan 87 CNG’li otobüsün 3’üncü partisinde yer alan 10 körüklü otobüs, vakit kaybetmeden seferlere başladı.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yoğun olan hatlarda araçlar fazlalaştırıldı. Araç filosunun büyümesiyle birlikte Mersinli vatandaşlardan da güzel tepkiler alan Büyükşehir Belediyesi, eylül ayına kadar diğer araçları da filosuna kazandırmayı planlıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında 10 körüklü otobüsün daha hizmete girdiğini belirterek, “Toplamda 73 tamamlandı. 14’ü eylül ayına kaldı. İş artışından kaynaklı. 2 körüklü, 10 standart. Demek ki bizim yüklenici fabrika söz verdiği gibi 73 otobüsü tamamladı. Memleketimize hayırlı olsun. Bu 10 körüklü limon 28 M TeceMEŞOT hattında hizmete başladı” dedi.

“Amacımız vatandaşlarımıza en etkin ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak”
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, Mersin trafiğinde şu anda toplam 73 Sarı Limonun aktif olarak çalıştığını kaydederek, “Eylül ayı gibi 14 tane daha geldiğinde 87 tanelik yeni araç filomuzu tamamlamış olacağız. Yeni araçlarımız elbette ki, son teknoloji ürünü olup hem klima yapısı hem de emniyet ve güvenliği açısından diğer araçlardan farklılık arz etmektedir. Tek amacımız, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en etkin ve konforlu ulaşım hizmeti sağlamaktır. Bunun için de elimizden gelen bütün gayretimizle çalışmaktayız” diye konuştu.

Tek seferde daha fazla yolcu taşınıyor
Demir, pandemi sürecinde araçlarda ayakta yolcu almanın yasaklandığını, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yasak getirildiğini hatırlatarak, “İçişleri Bakanlığının genelgesi gereğince 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşılarını olmuş olsa dahi toplu taşıma hizmetinden yararlanamamaktadırlar. Halkımızın bu konuda önemle hassasiyet göstermesini istiyoruz” dedi.
Körüklü araçların diğerlerine göre daha uzun ve konforlu olduğunu dile getiren Demir, “Aynı zamanda tek seferde daha fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip. O yüzden koltuk kapasiteli taşıma sistemine göre, bizim için önemlilik arz ediyordu. Tek seferde daha fazla yolcu taşıyabileceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yoğun olan hatlarımızda araçlarımızı fazlalaştırdık”
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde 2. Vardiya Grup Amiri olarak görev yapan Aydemir Yeşildal ise araç filosu genişledikçe sefer sayısı sıklaştığı için vatandaşlardan çok iyi tepkiler aldıklarını ifade ederek, “Yoğun olan hatlarımızda olan istek üzerine araçlarımızı oralarda fazlalaştırdık. Araçlarımız daha sık çalışıyor, çok iyi tepkiler alıyoruz ve eylül ayına kadar diğer araçlarımızın da filomuza katılmasıyla daha güzel bir hizmet sunacağımızdan eminim” dedi.

“Limon otobüslerimiz halkımıza hayırlı, uğurlu olsun”
Büyükşehir Belediyesinde 1,5 yıldır şoförlük yapan 2 çocuk annesi Sultan Yıldırım da yeni gelen otobüslerle daha rahat bir ulaşım sağlandığını belirtirken, “Araçlarımız doğalgazlı, çevre dostu. Çok konforlu, kapsamlı, güzel. Vatandaşlarımızın içinde rahat edeceklerini düşünüyoruz. Vatandaşlardan şimdi daha güzel tepkiler alıyoruz” diye konuştu.

“Ulaşım çok sıkıntılıydı ama şimdi rahat rahat gidip geliniyor”
Limon otobüsleri ilk kez kullandığını ve çok memnun kaldığını ifade eden vatandaşlardan Dudu Ateş, “Daha önce kuyruk bekliyorlardı vatandaşlar. Sıkıntı yaşıyorlardı. Ulaşım çok sıkıntılıydı. Ama şimdi rahat rahat herkes oturuyor, rahat rahat gidip geliniyor. Her yere ulaşılıyor, dağın başına dahi gidiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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