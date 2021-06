Ülkü Ongun Kütüphanesi Yenişehir’de açıldı

Yenişehir Belediyesi, engelli bireyler dahil 7’den 70’e herkesin yararlanabileceği Ülkü Ongun Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Eğitimci ve hayırsever Ülkü Ongun’un bağışladığı kitaplarla Yenişehir Belediyesi Akademide oluşturulan kütüphanede, Görme engelli bireyler için sesli kitap bölümü ile sınavlara hazırlanan öğrenciler için bilgisayarlar ve çalışma alanları da yer alıyor.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitim ve bilim yuvası Yenişehir Belediyesi Akademide kurulan Ülkü Ongun Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı. Ülkü Ongun’un özel koleksiyonu dahil bağışladığı kitaplarla oluşturulan kütüphane, içerisinde yüzlerce öykü ve roman kitabı barındırıyor. Engelli bireylerin kolaylıkla erişebildiği kütüphanenin açılışına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Ülkü Ongun’un yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile yazar İpek Ongun katıldı.



“Tüm olanaklarımızla çocuklarımızın yanında olduk”

Açılışta konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, göreve gelmeden önce yönetim anlayışını 6 temel ilke üzerine kurduğunu ve bu ilkelerin altını doldurmaya gayret ettiklerini söyledi. Yapılan araştırmalarda, Türkiye’nin erken çocukluk eğitiminde son sıralarda yer aldığını ve göreve geldikten sonra Yenişehir Akademi’yi kurarak Erken Çocukluk Eğitimi Projesini hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Özyiğit, “Marmara Üniversitesi ile işbirliği yaptık. Türkiye’de ilk defa erken çocukluk eğitimi konusu bizimle açıldı. İlk defa müfredatı oluşturuldu, ilk kez basımı bizim tarafımızdan yapıldı. Bu merkez böyle bir merkez. Burada içerisine yaklaşık 3 bin seçkin kitabın olduğu, Ülkü Ongun hanımefendinin özel koleksiyonun da olduğu bir kütüphane oluşturduk. O da çok büyük bir katkı. Yaşamın her alanında birçok engelle karşılaşan engelli vatandaşlarımıza yönelik de sesli kitap bölümü oluşturduk. Bir bilgisayarımızı da bedensel engelli yurttaşlarımız için ayırdık. Yani her şeyi düşünmeye çalıştık. Kütüphanemizde oluşturduğumuz teknoloji bölümünde bilgisayar ve sıfır atık ayrıştırma eğitim platformu da bulunmakta. Öğrencilerimiz burada pandemi döneminde oluşturduğumuz EBA destek noktası, LGS ve üniversite sınavlarına hazırlanabilecekler, çalışabilecekler. Genel Başkanımız bizlere ‘hizmetlerinize arka mahallelerden başlayın, çünkü orada yaşayan vatandaşlarımız hayata bir sıfır geriden başlıyor’ demişti. Bugün pandemiyi yaşadığımız süreçte bir sıfır geride olan vatandaşlarımız maalesef beş sıfır geriye düştü, çünkü onların bilgisayarı yoktu, interneti yoktu ve bilgiye ulaşmakta bir kat, iki kat, üç kat daha zorlanır hale geldiler. İşte bu süreçte tüm olanaklarımızla çocuklarımızın yanında olduk” dedi.



“Dezavantajları ortadan kaldırmak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız”

Kütüphaneler, eğitim ve çalışma alanları oluşturarak, çocukların eğitimde geri kalmamaları ya da dezavantajlı durumlarını ortadan kaldırmak için üzerlerine düşeni yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Özyiğit, “Sosyal demokrat belediyeciliğe bu yakışır. Halkın her kesimine eşit hizmet dağıtmak hatta ekonomik olarak daha zor durumda olan vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelere pozitif ayrımcılık yapmak, bizlerin yönetim anlayışında var. Burada yaptığımız açılış bunlardan bir tanesi olacak. Bizlere destek verdiği için çok değerli büyüğümüz Ülkü Ongun hanımefendiye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kütüphaneye tüm kitaplarını bağışlayan Ülkü Ongun da bugünün kendisi için çok özel olduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Açılışı gerçekleştirilen Ülkü Ongun Kütüphanesinden bugüne kadar en fazla kitap alıp okuyan Yiğit Efe, Ecrin Himoğlu ve Mehmet Kemal Aydın’a çeşitli hediyeler verildi.

