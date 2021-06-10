Ülkü Ongun Kütüphanesi Yenişehir’de açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ülkü Ongun Kütüphanesi Yenişehir’de açıldı

İHA

Ülkü Ongun Kütüphanesi Yenişehir’de açıldı

Yenişehir Belediyesi, engelli bireyler dahil 7’den 70’e herkesin yararlanabileceği Ülkü Ongun Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Eğitimci ve hayırsever Ülkü Ongun’un bağışladığı kitaplarla Yenişehir Belediyesi Akademide oluşturulan kütüphanede, Görme engelli bireyler için sesli kitap bölümü ile sınavlara hazırlanan öğrenciler için bilgisayarlar ve çalışma alanları da yer alıyor.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitim ve bilim yuvası Yenişehir Belediyesi Akademide kurulan Ülkü Ongun Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı. Ülkü Ongun’un özel koleksiyonu dahil bağışladığı kitaplarla oluşturulan kütüphane, içerisinde yüzlerce öykü ve roman kitabı barındırıyor. Engelli bireylerin kolaylıkla erişebildiği kütüphanenin açılışına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Ülkü Ongun’un yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile yazar İpek Ongun katıldı.

“Tüm olanaklarımızla çocuklarımızın yanında olduk”
Açılışta konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, göreve gelmeden önce yönetim anlayışını 6 temel ilke üzerine kurduğunu ve bu ilkelerin altını doldurmaya gayret ettiklerini söyledi. Yapılan araştırmalarda, Türkiye’nin erken çocukluk eğitiminde son sıralarda yer aldığını ve göreve geldikten sonra Yenişehir Akademi’yi kurarak Erken Çocukluk Eğitimi Projesini hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Özyiğit, “Marmara Üniversitesi ile işbirliği yaptık. Türkiye’de ilk defa erken çocukluk eğitimi konusu bizimle açıldı. İlk defa müfredatı oluşturuldu, ilk kez basımı bizim tarafımızdan yapıldı. Bu merkez böyle bir merkez. Burada içerisine yaklaşık 3 bin seçkin kitabın olduğu, Ülkü Ongun hanımefendinin özel koleksiyonun da olduğu bir kütüphane oluşturduk. O da çok büyük bir katkı. Yaşamın her alanında birçok engelle karşılaşan engelli vatandaşlarımıza yönelik de sesli kitap bölümü oluşturduk. Bir bilgisayarımızı da bedensel engelli yurttaşlarımız için ayırdık. Yani her şeyi düşünmeye çalıştık. Kütüphanemizde oluşturduğumuz teknoloji bölümünde bilgisayar ve sıfır atık ayrıştırma eğitim platformu da bulunmakta. Öğrencilerimiz burada pandemi döneminde oluşturduğumuz EBA destek noktası, LGS ve üniversite sınavlarına hazırlanabilecekler, çalışabilecekler. Genel Başkanımız bizlere ‘hizmetlerinize arka mahallelerden başlayın, çünkü orada yaşayan vatandaşlarımız hayata bir sıfır geriden başlıyor’ demişti. Bugün pandemiyi yaşadığımız süreçte bir sıfır geride olan vatandaşlarımız maalesef beş sıfır geriye düştü, çünkü onların bilgisayarı yoktu, interneti yoktu ve bilgiye ulaşmakta bir kat, iki kat, üç kat daha zorlanır hale geldiler. İşte bu süreçte tüm olanaklarımızla çocuklarımızın yanında olduk” dedi.

“Dezavantajları ortadan kaldırmak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız”
Kütüphaneler, eğitim ve çalışma alanları oluşturarak, çocukların eğitimde geri kalmamaları ya da dezavantajlı durumlarını ortadan kaldırmak için üzerlerine düşeni yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Özyiğit, “Sosyal demokrat belediyeciliğe bu yakışır. Halkın her kesimine eşit hizmet dağıtmak hatta ekonomik olarak daha zor durumda olan vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelere pozitif ayrımcılık yapmak, bizlerin yönetim anlayışında var. Burada yaptığımız açılış bunlardan bir tanesi olacak. Bizlere destek verdiği için çok değerli büyüğümüz Ülkü Ongun hanımefendiye teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kütüphaneye tüm kitaplarını bağışlayan Ülkü Ongun da bugünün kendisi için çok özel olduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.
Açılışı gerçekleştirilen Ülkü Ongun Kütüphanesinden bugüne kadar en fazla kitap alıp okuyan Yiğit Efe, Ecrin Himoğlu ve Mehmet Kemal Aydın’a çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mutlu Yaşam Köyü Mezitli'de açıldı
YEREL HABERLER Mutlu Yaşam Köyü Mezitli'de açıldı
Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ etkinliği kapsamında çocuklarla fidan dikti
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ ...
Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ projesi kapsamında çocuklarla fidan dikti
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ ...
Tarsus'ta etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi
YEREL HABERLER Tarsus'ta etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar ...
(Görüntülü) MERSİN - ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN - ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN ...
Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ projesi kapsamında çocuklarla fidan dikti
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ ...
İl Sağlık Müdürü Ceviz, iki hastanenin iletişim ekiplerine teşekkür belgesi verdi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Ceviz, iki hastanenin iletişim ...
Mersin'de çocuk oyun parkı yandı
YEREL HABERLER Mersin'de çocuk oyun parkı yandı
Bandrol operasyonuyla 80 milyon TL vergi kaybı önlendi
YEREL HABERLER Bandrol operasyonuyla 80 milyon TL vergi kaybı ...
Kamu görevlisiymiş gibi gidip, tatlıcıyı dolandırdılar Mersin polisi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, bir tatlı imalathanesi sahibini dolandırdıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Kamu görevlisiymiş gibi gidip, tatlıcıyı ...
Mersin´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Mersin’in en güzel bahçe ve balkonları belli oldu Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘En Güzel Balkon Bahçe Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu Başkan Seçer: “330 kişi bize müracaat etmiş. Bana göre 330’u da bu ödüle layık”
YEREL HABERLER Mersin’in en güzel bahçe ve balkonları belli ...
Silifke’de Z Kütüphanesi ve Resim Atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Silifke’de Z Kütüphanesi ve Resim Atölyesi açıldı
Arslan: "Protein oranları yüksek bakliyat çeşitlerinin üretimini artırmalıyız"
YEREL HABERLER Arslan: "Protein oranları yüksek bakliyat ...
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara uğratacaktı Mersin polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 1 milyon 149 bin 756 adet orijinal mükerrer kullanılma amaçlı TAPDK bandrolü ele geçirildi Türkiye rekoru olduğu açıklanan yakalama sonucunda devletin yaklaşık 80 milyon vergi kaybından kurtarıldığı bildirildi
YEREL HABERLER TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 ...
Yenişehir, jakaranda koruluğuyla renklenecek Yenişehir Belediyesi, Limonluk Mahallesinde jakaranda koruluğu oluşturuldu. Başkan Özyiğit, jakaranda ağaçlarını toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Yenişehir, jakaranda koruluğuyla ...
Kadınlar atıklardan üretti, belediye stantlarında sergilendi
YEREL HABERLER Kadınlar atıklardan üretti, belediye stantlarında ...
Mersin'de sahil temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de sahil temizliği yapıldı
Nükleer yakıt sonsuz kere işlenebilecek Nükleer karşıtlarının en çok dile getirdiği atık sorunu tarihe karışacak Rosatom, BREST-OD-300 hızlı nötron reaktörlü benzersiz güç ünitesinin yapımına başladı
YEREL HABERLER Nükleer yakıt sonsuz kere işlenebilecek Nükleer ...
Mersin'de dolu yağışı sebze ve meyveyi vurdu
YEREL HABERLER Mersin'de dolu yağışı sebze ve meyveyi vurdu
Endonezya Donanmasına ait İskender Muda 367 gemisi Mersin'de Mersin Valisi Ali İhsan Su, BM Barış Gücü Misyonunun faaliyetleri kapsamında Mersin Limanı’na lojistik amaçlı demirleyen Endonezya Cumhuriyeti Donanması Kuvvetlerine ait KRI Sultan İskender Muda 367 gemisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Endonezya Donanmasına ait İskender Muda 367 gemisi ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Mersin'de deniz kaplumbağaları için sahil temizliği Erdemli Deniz ve Orman Okulu öğrencileri sahil temizliği yaptı, deniz kaplumbağalarının üreme alanına uyarıcı levhalar çaktı
YEREL HABERLER Mersin'de deniz kaplumbağaları için sahil ...
Patenli gençlerin ölümüne eğlencesi
YEREL HABERLER Patenli gençlerin ölümüne eğlencesi