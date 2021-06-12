Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden dikkat çeken aşı çağrısı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, aşılamaya dahil edilen meslek gruplarına yönelik dikkat çeken bir aşı çağrısı yaptı. Hastane, aşılamanın başladığını meslek gruplarının jargonu ile duyurdu.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden müjdelediği aşı gruplarına dahil edilen çalışanları, meslek gruplarının jargonu ile duyurdu. Aşılamanın başlaması ile sosyal medya üzerinden tüm Türkiye’deki şehir hastaneleri ile aşı zinciri kuran Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bugün itibariyle aşılanmaya başlayan şehir içi ve şehirlerarası ulaşım çalışanları, kargo çalışanları ve kuryeler, taksi ve dolmuş esnafı ile yaş fark etmeksizin tüm avukatların aşılama takvimini, meslek gruplarının jargonu ile görselleştirdi. Yapılan paylaşımlarda; “Kargoda Takip Numarası, Aşıda 182", "Kaptanımız Aşı Molası Verdi", "D Kapısında İnecek var", "Bu Sefer Aşıya Gidiyoruz", "Müvekkil Ararsa Aşıya Gitti Dersiniz" ifadelerin yanına bilgilendirici metinler eklendi. Yapılan paylaşımda aşılamanın önemi, "Aşının Yan Etkisi Mutluluk" ifadesi ile verildi.

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