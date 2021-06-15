Kavga eden gençler birbirlerini bıçakladılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde gençlerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi 2901 Sokak'taki kafede M.C.K. (16) ile N.G. (17) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştılar. Kafe dışına çıkan gençler burada kavga etmeye başladılar. M.C.K. ile N.G. üzerlerinde bulundurdukları bıçakları birbirlerine rastgele sallarken, M.C.K. göbek üzerinden, N.G. ise sırtından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan M.C.K. ile N.G., 200 metre ileride bulunan Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K. ile N.G.’nin tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.