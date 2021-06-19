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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesi, çocukların karne mutluluğuna ortak oldu

İHA

Yenişehir Belediyesi, çocukların karne mutluluğuna ortak oldu

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Kent Konseyi ve Limonluk Mahalle Muhtarlığı ile birlikte düzenlediği etkinlikle çocukların karne mutluluğuna ortak oldu.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Limonluk Mahallesinde bulunan Gazeteci İhsan Nimet Tufan Parkında düzenlenen etkinlikte, birbirinden eğlenceli oyunlar, palyaço gösterisi ve kahkaha yogası ile çocuklar uzun bir aradan sonra açık havada hep birlikte doyasıya eğlendi. Yenişehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Atatürk’ün hayatının 4D teknolojisiyle anlatıldığı interaktif kitap da çocuklara hediye edildi.
Korona virüsü nedeniyle uzun bir süredir arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiremeyen çocuklar; eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinlikle eğlenme fırsatı yakaladı. Limonluk Mahalle Muhtarı Fatma Bezgin ve aileler, etkinlik için Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür ettiler.

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