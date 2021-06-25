Başkan Gültak, nakliyecilerle bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Nakliyeciler Derneğini ziyaretinde, Nakliyeciler Sitesinin Mersin’e ve nakliyecilere yakışmadığını belirterek, “Nakliyecileri daha modern, daha güzel ve daha verimli bir ortamda görmek isteriz. Bunun için de öncelikli olarak imar planlarının buna göre revize edilmesi gerekiyor” dedi.

Başkan Gültak, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı olarak görevine başlayan Mehmet Bozkurt ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerine ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete, Gültak’ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nakliyeciler Derneği Başkanı Bozkurt, "Dernek olarak sitemize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar dernek olarak hemen her talebimize olumlu yanıt aldık. Akdeniz Belediyesi olarak en güzel şekilde hizmetleri yerine getirdiniz. Şahsım ve yönetimim adına sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



"İkinci etap iyi planlanmalı"

Başkan Gültak da nakliyecilerin lojistik sektörünün en önemli dinamiklerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Sizleri fazlasıyla önemsiyoruz. Aslında burası belediye olarak yasal sorumluluğumuz içinde değil. Ancak gücümüzün yettiği kadar ve imkânlarımız dâhilinde sizler için bir şeyler yapmaya, hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

2. etap imar planlarının önemine de değinen Gültak, "Büyükşehir Belediyesi, 5 aydır bunun üzerinde çalışıyor. Umarım 2. etap imar planlarında hem size hem esnafa hem orta ölçekli sanayiye yönelik ihtisas alanlarının oluşturulduğu yerler de planlanır; çünkü planlar şehrin belki de 2530, hatta 40 yılını kapsayacak imar planlarıdır. İmar planlarından sonra bir daha imar gelmesi en az 20 sene sürebilir. Dolayısıyla iyi planlanmadığı takdirde sizin gibi ihtiyacı olan kurumların bir 20 sene daha beklemesi demektir" şeklinde konuştu.



"Bulunduğunuz ortamı ne size ne Mersin’e yakıştırıyorum"

Gültak, imar planlarının iyi düşünülüp tartışılması gerektiğine de dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz bu ortamın daha sağlıklı ve güzel olması verimli bir imar planına bağlıdır. Umarım iyi bir hazırlık yapılır; çünkü bulunduğunuz ortamı ben ne size ne Mersin'e ne Akdeniz'e ne de şehrin girişine yakıştırıyorum. Şehrin ve ülkenin ulaşımındaki en önemli meslek gruplarından biri olan siz nakliyecileri daha modern, daha güzel ve daha verimli bir ortamda görmek isteriz. Bunun için de öncelikli olarak imar planlarının buna göre revize edilmesi gerekiyor. Aksi halde arazi sıkıntısı da oluşacaktır. Bu sıkıntıyı çözmezsek de yine maalesef burada kalırız."



"Akdeniz'i değiştirmeye başladık"

Kentin birçok sorununun yıllarca halının altına süpürülmeye çalışıldığını iddia eden Gültak, Akdeniz Belediyesi olarak kentin geleceği ve vizyonunu değiştiren hizmet, proje ve yatırımlara ağırlık verdiklerini söyledi. “Akdeniz değişmez ve düzelmez ise Mersin de değişmez” sözünü tekrarlayan Gültak, “Girişimlerimiz sonucu TOKİ tarafından Çay Mahallesinde başlayan 415 konut bitirildi. Tahmin ediyorum 3 ay içinde konutları teslim edeceğiz. Barış Mahallesinde de yakın tarihte ihaleye çıkıyoruz. Yine 415 konut. Dükkanlar, camiler, Alevi kardeşlerimizin kültür evleri olacak. Barış Mahallesini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Elbette buradaki insanlarımızı ikna ederek, onların da genel itibarıyla lehlerine dönecek halde bir kentsel dönüşüm yapmalıyız. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer tüm ilçe belediyelerimiz de şehrin vizyonu ve misyonunu değiştirecek kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermelidir" dedi.



"İlaç acı olabilir ama tedavi eder"

"Bu zorlu koşullarda yaşamak hiçbir vatandaşımızın kaderi değildir” diyen Başkan Gültak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mahallelere eğer biz onların da istediği doğrultuda yenileyemezsek yeni lojistik alanlar, yeni sanayi alanları, esnaflar için ihtisas alanları bulma şansımız yok. Bu konuda sadece yerel yönetimlere değil, kamuoyu baskısı oluşması açısından vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Bu sorunları çözmek için ortak müştereklerde buluşmamız gerekiyor. Ben eczacıyım. İlaç acıdır ama tedavi eder. Ben hiç tatlı ilaç görmedim ama hep tedavi eder. Mersin'in de reçetesi budur. Bu ilacı uygularsak hep birlikte kazanırız.”

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