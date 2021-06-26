Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kültür sanat kursları başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, pandemi nedeniyle ara verdiği ücretsiz kültür sanat kurslarını yeniden başlatıyor. Halk oyunlarından oyunculuğa kadar birçok alanda verilecek olan kurslara başvurular 9 Temmuz’da sona erecek. 26 Temmuz’da başlayacak olan kurslar, 30 Eylül’de son bulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verdiği ücretsiz kültür sanat kurslarını yeniden başlatıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin öncülüğünde düzenlenecek olan kurslar, birçok alanda gerçekleştirilecek. Tiyatro alanında oyunculuk ve diksiyon; konservatuar alanında ses eğitimi, bağlama, ud, keman, kanun, ritim, gitar ve piyano ile halk oyunları ve resim alanlarında verilecek olan kurslardan yararlanmak isteyenler 9 Temmuz’a kadar başvuruda bulunabilecek.

Kurslarda pandemi önlemlerine de azami özen gösterilecek ve gerekli önlemler alınacak. Bu kapsamda dersler en fazla 8 kişi olacak biçimde verilecek. Kurslar 26 Temmuz’da başlayıp, 30 Eylül’de son bulacak.

Kurslarla ilgili detaylı bilgi tiyatro için 0539 586 76 41, konservatuar, halk oyunları ve resim için ise 0324 533 21 37 nolu telefonlardan alınabilecek.

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