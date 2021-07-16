Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (5)

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ÜS BÖLGESİ BOŞALTILIYOR

Mersin'in Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi Şırşır mevkisindeki kızılçam ormanında çıkan yangının yön değiştirmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti. Bakan Pakdemirli'nin anonsuyla birlikte helikopterle yeni üs bölgesi belirleniyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Aydıncık Mustafa ERCAN

2021-07-16 14:55:29



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