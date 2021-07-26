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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesi, yaşlı, engelli ve kimsesizlerin yanında olmaya devam ediyor

İHA

Akdeniz Belediyesi, yaşlı, engelli ve kimsesizlerin yanında olmaya devam ediyor

Akdeniz Belediyesinin yaşlı, engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata kattığı evde temizlik ve bakım hizmetinin aralıksız sürdüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projelerinden biri olan 'Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar yalnız bırakılmıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde ilçe genelinde yaşayan kimsesiz, yaşlı, hasta veya engelleri nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara sunulan hizmet, salgın koşulları da gözetilerek devam ediyor.
500 vatandaşa periyodik hizmet sunulurken, ulaşılan hane sayısı 2 bini aştı
Ekipler tarafından, yaklaşık 500 vatandaşa periyodik şekilde evde bakım ve temizlik hizmeti sunulurken, toplamda 2 bini aşkın evin temizliği gerçekleştirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hizmet bekleyen vatandaşların tespiti için saha araştırmalarına ise hız kesmeden devam ediyor. Bu hizmetin yanı sıra, uzman psikolog ve sosyologlar gözetiminde, 20192021 yılları arasında düzenlenen etkinlikler sayesinde 7 bin 265 kadına ulaşıldı. Kadınlara, 'Kadın hakları, şiddet, KADES uygulaması, aile içi iletişim, çocuk istismar ve ihmali, akran zorbalığı, anneçocuk iletişimi, toplumsal cinsiyet eğitimi, otizmde erken tanı ve mücadele, çocuğumun madde bağımlısı olduğunu nasıl anlarım? Meme kanseri önleme ve kadın sağlığı, ev kazalarında alınması gereken önlemler' konularında eğitimler verildi.
"Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz"
Gönül belediyeciliğini esas alan, sosyal belediyecilik ilkelerini önceleyen bir anlayışla tüm Akdeniz halkına hizmet verdiklerinin altını çizen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe sakini vatandaşların sağlığı, huzuru ve mutluluğu için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Gültak; "Yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlarımızı korumak, onların yanında olup, ihtiyaçlarını karşılamak, bizi biz yapan en köklü gelenek ve kopmaz bağlarımızdan biridir. İnsanı insan eden bu önemli değerimizi günümüzde de yaşatmak için çalışıyoruz. Hiçbir ayırım yapmadan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmetimiz ile Akdeniz'de yaşayan hiç kimsenin yalnız ve çaresiz olmadığını hissettiriyoruz” dedi.
Hizmet, vatandaşın ayağına gidiyor
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların bakımı ve evlerinin temizliğinin yanı sıra, yaşlılık, dulluk veya engellilik maaşı bağlanması için gerekli takip işlemlerini de yapıyor. SYD Vakfı ile de iletişime geçen ekipler, gıda temini için kayıtların yapılmasına aracı oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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