Mersin'de 'organik tarım' atağı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin Tarsus ve Toroslar ilçelerinde 100 üreticiyi kapsayan 'Organik Tarım Projesi'nin tanıtım eğitimleri yapıldı. Üreticileri organik tarıma teşvik eden projeye Mersinden Kadın Kooperatifi de destek verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, insan sağlığının, çevrenin, yer altı sularının, doğal biyo çeşitliliğinin koruması amacıyla başlatılan proje kapsamında hastalık ve zararlılara dayanıklı bitki çeşitleri kullanımının artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez başlatılan 'Organik Tarım Projesi' üreticilere de önemli faydalar sağlıyor. Ürünün üretilmesi, işlenmesi ve depolanması gibi her aşamada yetkili sertifikalandırılmasını hedefleyen proje, üreticilere bu alanda sunulacak çeşitli destekleri kapsıyor. Proje sayesinde organik tarım eğitimleri ve organik sertifikasyon alımı aşamalarından yararlanma fırsatı yakalayacak her üreticiye 250 kilogram organik gübre desteği de sağlanacak.

Üreticiler projenin tanıtım etkinliğine katıldı

Projenin önemli adımlarından birini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta 32, Toroslar’da ise 10 mahalleyi kapsayan projenin tanıtım eğitimlerini gerçekleştirdi. Bu eğitimlerde üreticilere proje hakkında bilgiler verilirken, organik tarımın önemli noktaları anlatıldı. Üreticiler ise merak ettikleri soruları yönelterek, kafalarındaki soru işaretlerine işin uzmanlarından yanıt aldı. Tamamlanan tanıtım eğitimlerinin ardından proje; organik gübre dağıtımı, ürün çeşidine göre hasat döneminde numune alımı, arazinin bulunduğu konumun tespiti ve uygulamalı organik tarım eğitimi verilmesi adımlarıyla sürecek.

“Bu ürünlerin katma değerli ürünler haline gelmesi konusunda çalışma yapacağız”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi’nde gerçekleştirilen eğitimlere katıldı. Meral Seçer, kooperatif olarak projenin üretim aşamasına katkı sunacaklarını belirterek, “İnsan sağlığının ve doğamızın korunmasının pandemiden sonra çokça konuşulduğu şu günlerde, organik tarımın, organik tarımdan üretilmiş ürünlerin, katma değerli ürünlerin ne kadar önemli olduğunu daha çok gözler önüne koydu. Bu projede Büyükşehir Belediyesinin üreticilerimize vereceği destek çok önemli. Biz de Mersinden Kadın Kooperatifi olarak proje sürecinde, geçiş döneminde ve sertifika alındıktan sonraki dönemde bu ürünlerin katma değerli ürünler haline gelmesi konusunda çalışma yapacağız” dedi.

“Ürünlerin katma değerli ürünler halinde pazara sunulmasında destek olacağız”

Mersinden Kadın Kooperatifi’nin, 'Darısekisi Örnek Köy Projesi’nde bulunan üretim atölyesinde üretilecek organik ürünleri katma değere dönüştüreceklerini sözlerine ekleyen Meral Seçer, “Mersin Hali'nde bulunan kurutma tesisimizde de bu organik ürünleri değerlendirerek katma değerli ürünler halinde pazara sunulmasına destek olacağız. Ürünlerin katma değerli hale getirilmesi kullanım ve raf ömrü açısından çok önemli. Bu zincirde kooperatif olarak vereceğimiz bu destek, üreticilerimizin ürünlerinin de değerlendirilmesi konusunda çok önemli bir katkı sağlayacak” diye konuştu.

“Mersin’de organik tarımla alakalı Büyükşehir bünyesinde ilk defa bir proje yürüttük”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, belediye bünyesinde ilk defa organik tarımla ilgili bir proje yürüttüklerini vurgulayarak, “Önce mutfakta bu projeler hazırlandı. Daha sonra organik tarım üretimi yapan üreticilerimizle görüştük. Bazıları sıkıntılar çektiklerini, sertifikasyon kuruluşuna sertifika ücretlerinin ödenememesiyle ilgili birtakım zorluklardan bahsetti. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak 100 kişiyle başlattığımız, Tarsus ve Toroslar’da olmak üzere bu üreticilerimizin gerek eğitimleri, gerek sertifika ücretleri, gerekse kendilerine bir miktar organik gübre yardımında bulunacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her alanında varız” ifadelerini kullandı. Gökçek, Büyükşehir Belediyesinin sağlayacağı desteklerle üreticilerin elde edeceği organik ürünlerin Mersin Büyükşehir Belediyesinin açacağı üretici pazarlarında ve Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla katma değere dönüştürülerek satışa sunulacağını vurguladı.

Tarsus’ta da proje tanıtım eğitimi gerçekleştirildi

Projeye ilişkin olarak Tarsus Ziraat Odası’nda da tanıtım eğitimi gerçekleştirildi. Ziraat Mühendisi Yağmur Arslan’ın slayt eşliğinde organik tarımın tarihsel süreci ile ilgili detaylı bilgiler verdiği toplantıda, üreticilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

