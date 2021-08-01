Mersin'de ormana komşu arazilerde ateş yakılması yasaklandı

Mersin'de ormanlık alanlara komşu olan arazilerde ateş yakılması yasaklandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, milli servet olan ormanların yangına karşı korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler ile orman çevresinden ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmanın yanı sıra mangal, semaver ve ateş yakmanın da 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yasaklandığı anımsatılan açıklamada, bu tedbirlere ilaveten, il sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara komşu olan arazilerde ateş yakılması, çalı, ot, bitkisel atık ile diğer yanıcı maddelerin yakılması, mangal ve semaver kullanılmasının aynı tarihe kadar yasaklandığı belirtildi.

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