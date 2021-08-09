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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesinin Dijital Sınıf projesi yakında başlıyor

İHA

Tarsus Belediyesinin Dijital Sınıf projesi yakında başlıyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bölgede ilk kez uygulanacak ve aynı anda binlerce öğrenciye hizmet verecek Dijital Sınıf projesinde sona yaklaştıklarını söyledi. Proje ile anaokulu dahil 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıfların müfredat ve sınav programları ile KPSS B Grubu derslere uygun toplam 2 bin saat ders anlatımı sisteme yüklenecek. Öğrenciler cep telefonundan, bilgisayar ya da tabletten bu dersleri takip edebilecek.
Mersin’in Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, göreve geldiğinden bu yana “Her Mahalleye Okuma Salonu” sloganıyla onlarca okuma salonunu mahallelere kazandıran Başkan Haluk Bozdoğan, öğrencilerin ihtiyaçlarıyla teknolojinin olanaklarını buluşturan bir projeye daha imza attı. Dijital Sınıf adı verilen proje, her eğitim kademesinden öğrencilerin, üniversite adaylarının ve KPSS’ye hazırlanan memur adaylarının, özel dershane ya da etüt merkezlerine gitmelerine gerek kalmadan ders anlatımı, soru bankası, eşzamanlı online deneme sınavı gibi olanaklardan faydalanmasını öngörüyor.

2 bin saat ders anlatımı
Proje kapsamında 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıfların müfredat ve sınav programlarına uygun 2 bin saat ders anlatımı sisteme yüklenecek. Öğrenciler, bir yandan kendi okullarında derslerine devam ederken bir yandan da diledikleri saatte sisteme girerek Dijital Sınıf derslerini dinleyecek. Böylece öğrenciler etüt yapma şansı yakalayacak, ders konularını pekiştirecek.

KPSS adayları da faydanalanacak
Dijital Sınıf projesinde ders anlatımının yanı sıra sınavlara hazırlananlara yönelik soru bankası da olacak. 30 bin sorunun yüklendiği sisteme giren öğrenciler diledikleri kadar soru çözebilecek ve böylece test tekniğini de geliştirme şansı bulacak. Bu hizmet KPSS’ye hazırlanan adayları da kapsayacak.

Online deneme sınavları
Sistemde ayrıca online deneme sınavları yapılacak. Adaylar, bu sınavlarda Mersin ve Türkiye sıralamasındaki yerlerini görme şansı yakalayacak. Önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek Dijital Sınıf uygulamasına cep telefonundan, bilgisayardan ya da tabletten dijitalsinif.tarsus.bel.tr adresine tıklanarak ulaşılabilecek.

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