Tarsus İdman Yurdu - Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin) (DHA)STAT: Burhanettin Kocamaz
HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Emre Demirel (xx), Çağrı Ateş (xx)
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz (xx) Muharrem (xx), Uğur (xx), Abdulsamed (xx) (Dk. 78 Ferhat), Cengiz (xx), Yasin (xx) (Dk. 65 Alperen x), Okan (xx) (Dk. 65 Niyazi x), Azad (xx), Ahmet (xx), Sefa Durmuş (xx) (Dk. 87 Aytaç), Sinan (xxx) (Dk. 78 Hüseyin x)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Hayrullah (xx) Yunus (xx), Birhan (xx) (Dk. 75 Oktay), Uğurcan (xx) (Dk. 81 Atalay x), İbrahim (xx) (Dk. 70 Emirhan (x) (Dk. 75 Sefa Küpeli x), Mümin (xx), Rıdvan (xx) Ozan (xx) (Dk. 75 Mustafa x), Sefa Akgün (xx), Muhammed (xx), İlyas (xx)
GOL: Dk. 12 Sinan (Tarsus İdman Yurdu)
SARI KARTLAR: Muharrem, Yasin, Aytaç (Tarsus İdman Yurdu) Uğurcan (Anagold 24 Erzincanspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'un 2'nci haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında ağırladığı Anagold 24 Erzincanspor´u 1-0 yendi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-09-12 21:52:02
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