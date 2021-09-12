Tarsus İdman Yurdu - Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin) (DHA)STAT: Burhanettin Kocamaz

HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Emre Demirel (xx), Çağrı Ateş (xx)

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz (xx) Muharrem (xx), Uğur (xx), Abdulsamed (xx) (Dk. 78 Ferhat), Cengiz (xx), Yasin (xx) (Dk. 65 Alperen x), Okan (xx) (Dk. 65 Niyazi x), Azad (xx), Ahmet (xx), Sefa Durmuş (xx) (Dk. 87 Aytaç), Sinan (xxx) (Dk. 78 Hüseyin x)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Hayrullah (xx) Yunus (xx), Birhan (xx) (Dk. 75 Oktay), Uğurcan (xx) (Dk. 81 Atalay x), İbrahim (xx) (Dk. 70 Emirhan (x) (Dk. 75 Sefa Küpeli x), Mümin (xx), Rıdvan (xx) Ozan (xx) (Dk. 75 Mustafa x), Sefa Akgün (xx), Muhammed (xx), İlyas (xx)

GOL: Dk. 12 Sinan (Tarsus İdman Yurdu)

SARI KARTLAR: Muharrem, Yasin, Aytaç (Tarsus İdman Yurdu) Uğurcan (Anagold 24 Erzincanspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'un 2'nci haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında ağırladığı Anagold 24 Erzincanspor´u 1-0 yendi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-09-12 21:52:02



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