Erdoğan: 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz (2)

`KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM´
Mersin´deki programına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce yapımı tamamlanan ve hizmete giren Halkkent Emir Sultan Camii´nin açılışını yaptı. İlk olarak camide cemaatle birlikte cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonunda cemaate seslenerek, "Siz değerli kardeşlerimden istirhamım şu olacak; Emir Sultan Camii´de elhamdülillah bir olalım, beraber olalım, diri olalım. Kardeşliğimizi asla lekelemeyelim. Kardeşliğimize gölge asla düşürmeyelim. Bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Ne kadar bu noktada bir olup, beraber olursak Rabb'im gücümüzü o kadar artıracaktır. Bu vesileyle ben de tüm geçmişlerimize ve şehitlerimize Allah´tan rahmet diliyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali´ne doğru yola çıktı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Can ÇELİK
2021-09-17 14:07:21
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