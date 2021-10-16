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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, Kır Çiçekleri ve aileleriyle bir araya geldi

İHA

Başkan Seçer, Kır Çiçekleri ve aileleriyle bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kır Çiçekleri Projesi kapsamında eğitim gören çocuklar, velileri ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Ailelere seslenen Başkan Seçer, “Ben kızlarınızın fahri babasıyım. Onlar bizim kızlarımız” dedi.
Kır Çiçekleri’nin aileleriyle tanışan ve çocuklarının kendilerine emanet olduğunu söyleyen Başkan Seçer, “Benim 2 oğlum var, elinizden öper ama kızım yok. Kız çocuklarını da çok seviyorum ama 55 kızım var. Bu yönden de dünyanın en zengin adamı benim herhalde. Kız çocukları hayırlı olur derler. Burada bizlere emanetler. Onları da kendi öz evladımızdan ayırt edemeyiz” dedi. Geleceğin sporcu kızlarına gözleri gibi baktıklarını, çocukların bir arada çok mutlu olduğunu ifade eden Seçer, “Onların tırnağına taş değdirmeyiz, gözünüz arkada kalmasın. Bu konuda müsterih olun bir kere. Pırıl pırıl her biri. Hepsi bir araya gelince çok daha fazla bir enerji ortaya çıkıyor. Bir arada olmaları onların kendilerini daha iyi hissetmelerine neden oluyor” diye konuştu.

“Bizleri çeşitli platformlarda temsil ettikleri zaman bundan daha güzel bir mutluluk olamaz”
Öğrencilerin projeye dahil edildiği aşamada hiçbir ailenin siyasi partisini sorgulamadıklarının altını çizen Seçer, “Ben sizlerle yeni tanışıyorum. Hiçbirinizin ismini bilmiyorum. Benim için esas olan bu ülkenin kimliğini taşıyan, hangi köyden, hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi siyasi görüşten olduğuna bakmaksızın, memleketimin insanına hizmet etmek. Bu konuda da müsterih olun. Çizgimiz belli, bu ülke kolay kurulmuş bir ülke değil. Bu ülke için yüzlerce yıldan beri nice mücadeleler olmuş, nice savaşlarda nice insanlar ölmüş. Sonuçta 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk bir ulusal mücadeleyi başlatmış. Bütün bölgelerde insanlar bu mücadeleye katkı sunmuş hiçbir etnik ve mezhepsel ayrım olmaksızın. Bugünkü Misakı Milli dediğimiz 780 bin kilometrekare alan Türk milletinin vatanı olarak tescillenmiş. Bu büyük bir emeğin, büyük bir mücadelenin ürünü. Önemli olan bizim bu mirasa layıkıyla sahip çıkmamız. Çocuklarımız, istikbal vadeden çocuklar. Bu çocuklarımız sporcu olarak yetişiyorlar, iyi eğitim alıyorlar, burada hocalarımız tarafından kendilerine, ülkelerine yararlı, faydalı, ailelerine laf söz getirmeyecek, başını öne eğdirmeyecek, iyi insan olarak anılacak birer birey olmaları için her türlü eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlerin sonucu iyi birer sporcu oldukları zaman, ulusal müsabakalarda Mersinimiz’i, uluslararası platformlarda Türkiyemiz’i temsil ettikleri zaman, başarılı oldukları zaman, bayrağımızı göndere çektirdikleri zaman herhalde bundan daha güzel bir mutluluk olamaz. İnşallah bunları da görürüz. Allah sağlık, afiyet versin" dedi.

“Böyle güzel iş birlikleri yapıldığı zaman çok güzel neticeler ortaya çıkıyor”
Ailelere kendilerine güvendikleri için teşekkür eden Seçer, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz bizimle iş birliği yaptı. ‘Belediyemiz güzel bir işin altına imza atıyor’ dedi. Hem buradaki yatılı misafirhanenin izninde, oluşmasında hem de çocuklarımız sayın okul müdürümüzün müdürlük yaptığı okulumuzda eğitimlerini, öğretimlerini görüyorlar. Bu iş birliklerinden dolayı onlara da çok teşekkür ediyorum. Hepimiz, her birimiz bu devletin kamu kurumuyuz. İşte böyle güzel iş birlikleri yapıldığı zaman da çok güzel neticeler ortaya çıkıyor. Ben sizlerle tanıştığım için çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyoruz, sayıyoruz, sizler bizim hemşehrimizsiniz” diye konuştu.
Seçer’in konuşmasının ardından Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ritim ve perküsyon sanatçıları Murat Salih, Gökhan Erkeç, Dinçer Temel ve Mehmet Emre Toprak’ın 6 ayda hazırladığı ‘Kır Çiçekleri Ritim Atölyesi Grubu’ performanslarını sergiledi.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne görev yapan İngilizce Öğretmeni Dilek Öner’in de 1 ayda hazırlamış olduğu İngilizce şarkı performansı için çocuklar sahnede yerlerini aldı. Öğrenciler ayrıca Kır Çiçekleri sporcu yetiştirme yurdu eğitmenlerinden Ceren Sergen’in hazırladığı dans gösterisini sergiledi.
Seçer, Kır Çiçekleri ile birlikte pasta keserek, onlara hediyeler verdi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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