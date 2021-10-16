Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’den Vali Su’ya ziyaret

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sahil Valilik binasında gerçekleşen ziyarette ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Çetin, ardından makama geçerek Vali Su ile bir süre görüştü.
Orgeneral Çetin’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Çetin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Orgeneral Çetin de Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su’ya teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.