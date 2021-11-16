Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli’nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda yabancı, Mersin’in merkez Mezitli ilçesinin Tece Mahallesini mesken ediniyor Birçok ülke vatandaşının Tece’de ev sahibi olmak istediğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, yakın tarihte satılacak 10 binin üzerinde konutun çok büyük bir bölümünü de yabancıların alacağını söyledi

İHA

Mezitli’nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda yabancı, Mersin’in merkez Mezitli ilçesinin Tece Mahallesini mesken ediniyor Birçok ülke vatandaşının Tece’de ev sahibi olmak istediğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, yakın tarihte satılacak 10 binin üzerinde konutun çok büyük bir bölümünü de yabancıların alacağını söyledi

– Mersin’in merkez Mezitli ilçesinin Tece Mahallesi, yabancıların ilgi odağı oldu. Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda yabancı, Tece Mahallesinden konut satın alıyor. Birçok ülke vatandaşının Tece’de ev sahibi olmak istediğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yakın tarihte satılacak 10 binin üzerinde konutun çok büyük bir bölümünü de yabancıların alacağını söyledi.
Mersin, son birkaç yılda yabancıların Türkiye’de konut almak istediği iller arasında üst sıralara tırmandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mersin, yabancıların en çok konut aldığı iller sıralamasında 4’üncü sırada yer alıyor. 2020 yılında bin 313 konutun yabancılar tarafından satın alındığı kentte, bu yılın ilk 10 ayında yabancılara satılan konut sayısı ise bin 870’e ulaştı. Yabancılar, Mersin’den ekim ayında 207 konut satın alırken, en çok tercih edilen yerlerin başında da Mezitli ilçesinin Tece Mahallesi geliyor.

“Tece, yabancıların ilgi odağı oldu”
Son yıllarda Mezitli’nin parlayan yıldızı haline gelen Tece’nin gelişimi ve yabancı ilgisini İHA muhabirine anlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’nin, şu anda Türkiye’de en hızlı gelişen ilçelerin başında geldiğini vurguladı. Tece bölgesinin de bu gelişimden nasibini aldığını belirten Tarhan, “Batı tarafta Tece bölgesi bizim en bakir bölgelerimizden birisiydi. Tece bölgesinde her yönden gelişme var ama yabancıların da ilgi odağı oldu. Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan ve Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeden yabancılar artık burada ev sahibi olmak istiyorlar” dedi.
Mersin’de şu anda 4 ilçe içerisinde inşaat yatırımının olduğu tek ilçenin Mezitli olduğunu dile getiren Tarhan, “Çünkü hiçbirisi binlik uygulama imar planlarını şu ana kadar tamamlamış değil. Biz tamamladığımız için yatırımcı geliyor buraya. Diğer taraftan, üst yapı olarak diğer donatılarıyla Mezitli geliştiği için de hem Türkiye içerisinden hem yurt dışından insanların Mezitli’ye ilgisi fazla ve böylece bir batı Mezitli oluşturulmuş olacak orada” diye konuştu.

“Yakın zamanda satışı yapılacak 10 binin üzerinde konutun büyük bölümünü yabancılar alacak”
Yabancıların ilgisiyle giderek büyüyen ve nüfusu artan Tece’de, önümüzdeki günlerde de yapımı tamamlanan çok sayıda konutun satışının yapılacağı bilgisini veren Tarhan, “Tece’de yakın tarihte 10 binin üzerinde konut satılmış olacak ve bunların da çok büyük bölümü yabancılara olacak. 10 bini 4 ile çarparsanız 40 bin demektir bu. Bu kadar büyük bir nüfus artışı olacak Tece bölgesinde. Bunu ruhsatlı inşaatlara dayanarak söylüyorum, çünkü bizde ruhsatsız inşaat yok. Kesin sayısını bilmemekle beraber Tece’deki 10 bin kadar konutun büyük bölümü yabancılara ait. Şu anda da tapuda satışı yapılan dairelerin büyük bölümünü yabancıların aldığını biliyorum. Bunlar 1+1 ve 2+1 konutlar. Talebe göre oluşuyor. Özellikle yabancıların talebi bu yöndeki daireler. Onlar büyük daireleri tercih etmediğinden müteahhitler de artık o tür daireler yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Tece’ye ilgi daha çok artacak”
Tece bölgesinde denize sıfır 76 dönümlük hazine arazisinin TOKİ’ye verildiğini anımsatan Başkan Tarhan, imar planında yeşil alan ve spor sahası olarak gözüken alanın projesinde ufak tefek ayrıntılar kaldığını söyledi. Projenin takipçisi olduklarını vurgulayan Tarhan, “Projeyi TOKİ özel müşavir bir firmaya hazırlatıyor. Bugünlerde tamamlanmış olacak ve ihalesinin de bir an önce yapılması için zorlayacağız” şeklinde konuştu.
Geçmiş dönemde araziyle ilgili görüştüğü Hazine ve Maliye Bakanı, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın da projeye destek olduğunu belirten Tarhan, “76 dönüm denize sıfır yeşil alan ve spor alanı olduğu zaman Tece’ye ilgi daha çok artacak. Düşünün ki, tertemiz, düzenli bir sahil; arkasında büyük bir yeşil alan ve spor kompleksi, diğer kültürel ve sosyal tesisleri tamamlanmış bir kent olduğu zaman gerek Türkiye’den gerek yurt dışından insanlar niye tercih etmesin orayı” dedi.

“Türkiye’deki en güzel deniz ve kuma sahibiz”
Mezitli’nin denizi, güneşi, kumu, doğası ve ekonomik özellikleriyle bir çekim merkezi olduğunun altını çizen Tarhan, yabancıların ilçeyi tercih etme nedenlerini de şöyle anlattı:
“Birincisi Ege veya Antalya’nın batısına göre daha ekonomik olması. İkincisi, biz Türkiye’deki en güzel deniz ve kuma sahibiz. Tabi Mezitli de güzel, her noktasından denize giriyorsunuz. Bu nedenle Mezitli’yi Alanya bölgesine tercih ediyorlar. Alanya bölgesinde deniz çoğu zaman dalgalı oluyor, ikincisi büyük bölümünde AntalyaMersin karayolunu geçmeden denize giremiyorsunuz ama Mezitli’de evden indiğiniz zaman bir taşıt yolunu geçmeden denize giriyorsunuz. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yok denecek kadar az bir fırsattır. Fransa’da Nice’ye, Cannes’e giderseniz ulaşım yolunu geçip denize girersiniz ve alanı da çok küçüktür. Kum da yoktur oralarda. Oysa Mezitli’nin denizi, kumu çok güzel, daha ekonomik. Ayrıca bazı mevsimlerde 2025 dakika kuzeye çıkarak kar görebiliyorsunuz. Bir başka özelliği; yılın her günü, her ayı artık denize giriliyor Mezitli’de. Bunlar olunca da insanlar Mezitli’yi tercih ediyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis, okul servis şoförlerine ve rehber personeline eğitim verdi
YEREL HABERLER Polis, okul servis şoförlerine ve rehber personeline ...
Rosatom’un Global Atomic Quiz yarışmasına Türkiye’den büyük ilgi
YEREL HABERLER Rosatom’un Global Atomic Quiz yarışmasına Türkiye’den ...
74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER 74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor
Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti
YEREL HABERLER Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler ...
‘10 Kasım Atatürk’ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası’ sona erdi Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği turnuvanın şampiyonu Toros Kartalları oldu
YEREL HABERLER ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası’ ...
Mersin, “What To Mersin” portalı ile dünyaya açılacak
YEREL HABERLER Mersin, “What To Mersin” portalı ile dünyaya açılacak
Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ...
Büyükşehir Belediyesi, gençler için motivasyon etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, gençler için motivasyon ...
Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı Bildirgede, Tarsus’un tarımsal potansiyelinin 1,5 milyar dolara ulaşabileceği vurgulandı
YEREL HABERLER Tarsus Uluslararası Tarım Çalıştayının sonuç ...
Silahlı tehditle çocuklarını telefonlarını gasbeden şüpheli tutuklandı 
YEREL HABERLER Silahlı tehditle çocuklarını telefonlarını gasbeden ...
Seçer: “Suda kayıp-kaçak oranı yüzde 44,24”
YEREL HABERLER Seçer: “Suda kayıp-kaçak oranı yüzde 44,24”
Silah tehdidi ile çocukların cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı Mersin'de portakal bahçesi içerisinde 'sizi vururum' diyerek 2 çocuğun cep telefonunu gasp ettikten sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Silah tehdidi ile çocukların cep telefonunu gasp eden ...
Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün
YEREL HABERLER Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün
Müslüme'yi arama çalışması 7. günde de devam ediyor Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 7. güne girildi
YEREL HABERLER Müslüme'yi arama çalışması 7. günde de devam ...
Muz konteynırlarında çıkan 1 ton 300 kilo kokain için 5 şüpheliye 67'şer yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Muz konteynırlarında çıkan 1 ton 300 kilo kokain için ...
Akıntıya kapılan tatilci deniz bisikleti ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Akıntıya kapılan tatilci deniz bisikleti ile ...
Mersin’de rekor kokain yakalaması tutuklularına 67 yıla kadar hapis istemiyle dava Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekvador’dan Mersin Limanına getirilen muz yüklü konteynerde ele geçirilen Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık rekor kokain yakalamasında tutuklanan 5 sanık hakkında dava açtı
YEREL HABERLER Mersin’de rekor kokain yakalaması tutuklularına 67 ...
Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor; 'kaçırılma' ihtimali araştırılıyor (3)
YEREL HABERLER Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor; 'kaçırılma' ...
Seçer: “Aynı kararlılıkla ve inançla KKTC’nin yanında olacağız”
YEREL HABERLER Seçer: “Aynı kararlılıkla ve inançla KKTC’nin yanında ...
Yabancılar Mersin’den ilk 10 ayda bin 870 konut satın aldı Ekim ayında konut satışlarının yüzde 12,3 arttığı Mersin’de, 2020 yılında toplam 43 bin 496 konut satılırken, bu yılın ilk 10 ayındaki konut satışı ise 31 bin 300’e ulaştı
YEREL HABERLER Yabancılar Mersin’den ilk 10 ayda bin 870 konut satın ...
Küçük Müslüme, termal kameralarla havadan aranıyor Baba Mehmet Yağal: "Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuk için bunu yapmaz" Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 6'ncı güne girildi Karadan birçok ekip küçük Müslüme'yi ararken, havadan da termal kameralı dronelerle arama çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Küçük Müslüme, termal kameralarla havadan ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 100 üreticiye 25 ton organik gübre dağıttı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, 100 üreticiye 25 ton ...
KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü Mersin’de törenle kutlandı KKTC Başkonsolosu Mendeli: “Kanla, canla, büyük özverilerle; binlerce şehidimizin canı pahasına kurduğumuz ve 38 yaşına gelmiş olan devletimizi, kimse yok sayamaz”
YEREL HABERLER KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü Mersin’de törenle ...
Mersin Şehir Tiyatrosu sanatseverlerden büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Mersin Şehir Tiyatrosu sanatseverlerden büyük ilgi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.