Mut’ta trafik kazası 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mut’ta trafik kazası 3 yaralı

İHA

Mut’ta trafik kazası 3 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Gedik Mahallesinde meydana geldi. K. H. yönetimindeki 33 U 2924 plakalı minibüs, Mut Kırovası istikametine giderken, karşı yönden gelen henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen 33 VDJ 73 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan K.H., Ş.H. ve ismi belirlenemeyen sürücü ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Mersin ve Silifke’ye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar'ın balı Avrupa yolunda
YEREL HABERLER Toroslar'ın balı Avrupa yolunda
Hırsızlık şüphelileri 100'e yakın kamera kaydı izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri 100'e yakın kamera kaydı ...
Gültak: "Elinizde belge varsa savcılığa suç duyurusunda bulunun" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı üçüncü birleşiminde sözünün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından yine kesilmesi ve toplantıya verilen arada yaşananlara tepki gösterdi
YEREL HABERLER Gültak: "Elinizde belge varsa savcılığa suç ...
Kış geldi, karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat Prof. Dr. Halil Kumbur: "Zehirlenmeler büyük oranda yanlış soba yakma tekniklerinden kaynaklanmaktadır"
YEREL HABERLER Kış geldi, karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat Prof. ...
Şehir Tiyatrosu, aralık ayında 5 oyunla seyirciyle buluşacak
YEREL HABERLER Şehir Tiyatrosu, aralık ayında 5 oyunla seyirciyle ...
Mersin'de sahildeki kafelere saldırı Mersin'de belediye tarafından hizmete sunulan tuvaletlerin ardından bu kez de sahildeki kafeler tahrip edildi Kafedeki tahribat, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Mersin'de sahildeki kafelere saldırı Mersin'de ...
Kapı kilit göbeklerini kırarak hırsızlık yapanlar yakalandı Mersin polisi 100'ye yakın kamera görüntüsünü inceleyerek zanlıları tespit etti
YEREL HABERLER Kapı kilit göbeklerini kırarak hırsızlık yapanlar ...
Büyükşehir Belediyesi, zeytinleri zeytinyağına dönüştürdü, aşhanede kullanmaya başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, zeytinleri zeytinyağına ...
Vali Su, MTOSB otoban bağlantı yolu inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, MTOSB otoban bağlantı yolu inşaatında ...
Mersin'de tefecilik operasyonuna 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de tefecilik operasyonuna 8 gözaltı
AKAMİB Başkanı Kılıçer: “Körfez ülkelerine ihracatı artırmanın yolu Dubai’den geçiyor”
YEREL HABERLER AKAMİB Başkanı Kılıçer: “Körfez ülkelerine ihracatı ...
Rosatom, 'Global Atomic Quiz 2021’in kazananlarını açıkladı
YEREL HABERLER Rosatom, 'Global Atomic Quiz 2021’in kazananlarını ...
Mersin'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran ...
Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı
Torosların balı Avrupa yolunda Dijital pazarda kurulan iş bağlantısıyla Hollanda'ya 1 milyon euroluk bal ve arı ürünü ihracatı yapılacak Hollanda ile yapılan anlaşma hedefinde organik bal, polen, arı sütü ve propolis ürünlerinden yılda 50 ton ihraç edilecek
YEREL HABERLER Torosların balı Avrupa yolunda Dijital pazarda ...
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği Mersin'de ehliyet sınavında kopya çekmek için korsesinin içerisine kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştirerek özel düzenek hazırlayan şüpheli, suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği Mersin'de ...
Binlerce iğne darbesiyle sanat eseri ortaya çıkarıyor Mersin’de yaşayan 34 yaşındaki Seçil Çoşgun, iğneyle yünden yaptığı tablolarla sanat eserleri ortaya çıkarıyor 8 yıl önce meme kanserine yakalanan ve başarılı tedaviyle kanseri yenen Coşgun, bir tablo için aylarca uğraşırken, binlerce kez bazen ise milyonları vuran iğne darbeleriyle yünleri tabloya dönüştürüyor Coşgun: "İnsanlar görünce çok şaşırıyorlar"
YEREL HABERLER Binlerce iğne darbesiyle sanat eseri ortaya ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı bütçesi kabul edildi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Biz hayali bütçeler yapmıyoruz”
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı bütçesi ...
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Takımımla bir kez daha gurur duydum
YEREL HABERLER A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü ...
Türkiye - İsrail maçının ardından Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör: "Türk kadınları gerçekten çok güçlü"
YEREL HABERLER Türkiye - İsrail maçının ardından Türkiye Milli Takım ...
Türkiye - İsrail: 3-2
YEREL HABERLER Türkiye - İsrail: 3-2
2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 - İsrail: 2
YEREL HABERLER 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 - ...
Seçer: “Mersin Büyükşehir, 30 büyükşehir içerisinde yatırımlarda 5’inci sırada”
YEREL HABERLER Seçer: “Mersin Büyükşehir, 30 büyükşehir içerisinde ...
Seçer’den kadın şoförlere: “Otobüsler için ehliyetlerini alsınlar, bize müracaat etsinler”
YEREL HABERLER Seçer’den kadın şoförlere: “Otobüsler için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.