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AKİB’den Türkiye’nin ihracat hamlesine güçlü destek Akdeniz’den Kasım'da 1,67 milyar dolarlık ihracat AKİB Kasım ayında ihracatını yüzde 50 artırdı

İHA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 artışla 1,67 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AKİB’den Türkiye’nin ihracat hamlesine güçlü destek Akdeniz’den Kasım'da 1,67 milyar dolarlık ihracat AKİB Kasım ayında ihracatını yüzde 50 artırdı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 artışla 1,67 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Türkiye’nin genel ihracatına kasım ayında yüzde 8,4 oranında destek veren AKİB, Malta, Mısır, Fransa, Yunanistan, Güney Afrika, Birleşik Devletler ve İspanya pazarlarında dış satımını 112 katı aşan oranlarda artırma başarısı gösterdi. AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, “Küresel ticarette yeniden yapılanma ve öne çıkan yakından tedarik eğiliminde, coğrafi konum avantajımızı en iyi şekilde değerlendirerek üretim gücümüzü ve rekabetçiliğimizi ihracat rakamlarına somut olarak yansıtıyoruz” dedi.

‘Küresel tedarik zincirinin yeni merkez üssü olma yolundayız’
AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, Covid19 salgını sürecinde dünya ticaretinde tedarik zincirinde bozulmalar yaşandığını, ham madde kıtlıklarının küresel ticaretin önünde en büyük engel olduğunu, artan taleple enerji ve gıda fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükseldiğini kaydederek, “Özellikle Çin gibi Asya ülkelerinden tedarik sağlayan Avrupa ülkeleri, üretim gecikmeleri, artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle daha yakın lokasyondaki istikrarlı merkezlere yöneliyor. Ortaya çıkan bu tabloda Türkiye stratejik konumu, serbest ticaret ağı, güçlü lojistik altyapısı, üretim çeşitliliği, maliyet avantajlı nitelikli iş gücü, güçlü sanayi kümelenmesi ile avantajlı konumunu değerlendiriyor. Bizler de AKİB olarak ülkemizin sahip olduğu güçlü ve güvenilir tedarikçi pozisyonunu en üst düzeyde değerlendirerek olağanüstü koşullara rağmen tam bir seferberlik anlayışıyla üretmeye devam ediyor, tarım ve sanayi ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ihraç ederek milli ekonomimize döviz kazandırmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

"En yüksek ihracat rakamlarına Irak, Mısır ve Hollanda pazarlarda ulaştık"
Dünya genelinde her bölgeye dış satım gerçekleştiren AKİB’in kasım ayı performansını ülkelere göre değerlendiren Başkan Sin, şunları söyledi:
“Kasımda en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç ülke Irak, Mısır ve Hollanda oldu. Irak’a yüzde 35 artışla 138,3 milyon, Mısır’a yüzde 222 artışla 114,3, Hollanda’ya yüzde 43 artışla 112 milyon dolarlık ihracata imza attık. Bu ayda ihracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkelere baktığımızda Malta’da çok ciddi artışa imza atmış bulunmaktayız. Malta pazarında yüzde 11 bin 288 artış sağlayarak 47,6 milyon dolarlık rekor değer elde ettik. İhracat hacminde en büyük yükselişleri yakaladığımız diğer ülkelerde Mısır ikinci, yüzde 200 artış ve 41,3 milyon dolar değer ile Fransa üçüncü sırada yer aldı.”

Kimya, demir çelik ve yaş meyve sebze sektörleri AKİB’in dinamosu
AKİB ihracat ailesine her ay yeni firmaların katıldığını, kasım ayında 20 bin 401 üye sayısına ulaştıklarını ifade eden Başkan Sin, söz konusu dönemde bölge ihracatında kimyevi maddeler, demir çelik ve yaş meyve sebze sektörlerinin dinamo görevi üstlendiğini aktardı. Başkan Sin, “Kasım ayında en fazla ihracatı yüzde 98 artış ve 483,5 milyon dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 48 artış ve 438,5 milyon dolar değer ile ikinci, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 2 azalış ve 198,7 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 45 artışla 165 milyon dolarlık, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 65 artışla 119,5 milyon dolarlık, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 12 artışla 107,9 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 150 artışla 66,8 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 20 artışla 27 milyon dolarlık ihracata imza attılar” dedi.
Başkan Sin, AKİB’in 2021 yılı OcakKasım dönemindeki ihracatının yüzde 47 artışla 14,54 milyar dolara ulaştığını, son 12 aylık verilere göre ise bölge ihracatının yüzde 41 artışla 15,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

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