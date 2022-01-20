Yanlış tedavi iddiasıyla dava açılan doktor hakim karşısına çıktı

Mersin'de 14 yaşındaki bir çocuğa yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla dava açılan doktorun yargılanmasına başlandı.

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık doktor U.U. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan doktor U.U., şu anda Silifke ilçe Sağlık Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, kendisine başvurulduğunda mağdurda yalnızca kusma ve testis ağrısı şikayeti olduğunu, yoğun bir ağrı şikayetinin olmadığını, elle kontrol ettiğinde şişlik olmadığını, kendisinin koyduğu testis iltihabı teşhisinin doğru olduğunu, sonraki doktorun da aynı şekilde teşhis koyduğunu söyledi. U.U., suçlamayı kabul etmediğini vurgulayarak, kendisine ceza verilmemesini istedi.

Sanık avukatı ise iltihap ile testis torsiyonun ilk etapta teşhis edilemeyeceğini, mağdurun yoğun ağrısının olmadığını, olsaydı 3 gün bu ağrı ile durmasının mümkün olmayacağını, raporda kusur yönünden tespit yapılmadığından sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

Müşteki avukatı ise mağdurda testis ağrısının yanı sıra şişlik, kızarıklık ve bulantı semptomlarının olduğunu vurgulayarak, "Doktorun ağrı olmadığına yönelik savunması suçtan kurtulmaya yöneliktir. ATP raporu ile sanığın ihmalinin bulunduğu tespit edilmiştir. Doktor tarafından doğru teşhis konulmamıştır. Burada ailenin bir ihmali yok. Sanığın cezalandırılmasın istiyorum" dedi.

Mahkeme hakimi, müştekinin zorla getirilmesine, dosyanın kusur tespiti yönünden yüksek sağlık şurasına gönderilmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.