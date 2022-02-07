Mersin in Tarsus il\u00e7esinde bir ara\u00e7ta yap\u0131lan aramada, 4 ton markersiz akaryak\u0131t ele ge\u00e7irildi. \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Tarsus il\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele (KOM) Grup Amirli\u011fi ekipleri, hakk\u0131nda daha \u00f6nceden de akaryak\u0131t ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan bir\u00e7ok defa i\u015flemi yap\u0131lan \u0130.\u0130. isimli \u015fahs\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7ta arama yapt\u0131. Yap\u0131lan aramada her biri 1 er tonluk 4 tank halinde 4 ton markersiz akaryak\u0131t ele ge\u00e7irildi. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcpheliye adli i\u015flem uygulan\u0131rken, ele ge\u00e7irilen akaryak\u0131t milli emlak g\u00f6revlilerine teslim edildi.