Mersin'in ilk dijital hastanesi Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tarsus’tan Anamur’a kadar vatandaşların da tercih ettiği bir hastaneye dönüştü.

Hastane müdürü Alihan Cırık, dijital altyapılarını güçlendirdiklerini belirterek, "Hastanenin kapısından giren her vatandaşımız, muayene ve tedavi sürecinden, taburcu süresine kadar dijital ortamda kayıt altına alınıyor. Bu süreçleri kendisi de dijital ortamda takip edebiliyor. Dijital olarak sürekli kendisiyle tedavisi hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Kağıt kullanımını minimuma indirerek hem zamandan hem kağıt giderinden hem de gelecek nesillere mirasımız olacak olan doğadan kazanıyoruz. Bu özelliğimiz ile HIMSS Avrupa ve Latin Amerika Direktörü John Rayner, Avrupa Dijital Sağlık Danışmanı Mariam Shokralla ve HIMSS Türkiye Yetkili Kuruluşu Ekibinin 04.03.2022 tarihinde katıldığı online ziyaret neticesinde Mersin Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, OEMRAM Seviye 6 kriterleri ile Avrupa standartlarının üstünde bir hastane olarak sertifikalandırıldı" dedi.

Cırık, dijitalleşme yolundaki bu başarıyla hem hasta ve çalışan güvenliğini sağlamış olduklarını, hem de hastanedeki yoğunluğu bitirdiklerini, hem de hastalar ile tedavi sürecini hızlı ve etkili bir şekilde takip edebilme kabiliyetine sahip olduklarını anlattı.

Başhekim Mehmet Can Akkaya ise Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hayata geçirdiği ilklerden birisinin nöbet sistemine geçiş oldu olduğunu vurgulayarak, “Gece 24:00 a kadar hizmet verilen diş hastanesinin bu yönü ile Mersin ve Tarsus’tan sonra perifer bölge olarak adlandırılan Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçeleri arasında ilk ve tek olmuştur” diye konuştu.

Silifke ve bölge halkının daha kaliteli hizmet alabilmesi için önemli adımlar attıklarını belirten Akkaya, şunları kaydetti:

“Bunlardan ilki nöbet sistemine geçiş oldu. Silifkeli vatandaşlarımız 5 gün gece 24:00 kadar hastanemize gelerek muayene ve tedavi olabilme imkanına kavuştular. Engelli vatandaşlarımız içinde önemli çalışmaları hayata geçirdik. Mersin'de tek engelli diş tedavi ünitesine sahibiz. Engelsiz hastane olma yolunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vermiş olduğu Erişebilirlik Bayrağı’nı almak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Evde sağlık birimimizin tescilleri sağlanarak evde sağlık hizmetlerine kayıtlı yatalak ve engelli bireylerimizin ağız ve diş sağlığı tanı ve tedavilerini Silifke ilçesi sınırlarında yer alan köy, mahalle, yayla demeden adreslerine bir diş hekimi, bir hemşire ya da ağız ve diş sağlığı teknikerinden oluşan ekibimizle giderek evlerinde uyguluyoruz. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız ya da yakını 444 38 33 numaralı hizmet numarasını arayarak kayıt yaptırarak talepte bulunacaklar ve otomatik bizim sistemimize düşecek. Sistem üzerinde hasta ziyaret planı oluşturulup en kısa sürede ziyaret ediyoruz.”

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