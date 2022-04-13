Vali Su, Mersin'de yatırımların sıkı takip edilmesi talimatını verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Su, Mersin'de yatırımların sıkı takip edilmesi talimatını verdi

İHA

Vali Su, Mersin'de yatırımların sıkı takip edilmesi talimatını verdi

Mersin İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı yatırım programında yer alan projelerin değerlendirildiği 2. toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Sivil Savunma Daire Başkanı Mahmut Ötegen, vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, il müdürleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda ilk olarak ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durum tehlikesi haberlerinin tehdit altında kalabilecek bölgelerdeki halkın uyarılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Bütünleşik İkaz ve Alarm Sistemi hakkında AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.
Mersin merkez ve ilçelerinden toplam 93 adet siren sistemi kurulması planlanan proje hakkındaki bilgilendirmenin ardından AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) planı değerlendirme ve izleme sürecinde yatırım gerektiren eylemlerin İl Yatırım Takip Sistemine (İLYAS) işletilmesi hakkında katılımcılara sunum yapıldı.
İRAP’taki eylemlerin görüşüldüğü toplantıda daha sonra İl Koordinasyon Kurulu kapsamında kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapıldı.
Toplantıda konuşan Vali Su, yılda 4 kez yapılan koordinasyon kurulu toplantılarının bu yılki ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıda yatırım programında yer alan projelerin durumlarının değerlendirileceğini söyledi.
Ayrıca Vali Su, kurum müdürlerine Mersin'de bu yıl içerisinde yapılacak yatırımlarla, devam eden ve proje aşamasında olan yatırımların sıkı bir şekilde takip edilmesi talimatı verdi.
Kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin devam eden projeleri ile ilgili kurul üyelerini bilgilendirdiği toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz’de sokaklar ve parklar yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de sokaklar ve parklar yenileniyor
Yıldırım: “Hedefimiz, 2023’te 50 ülkeye ihracat yapmak” Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım, 2020’de toplam satışlarının yüzde 40’ını oluşturan ihracatlarını 2021’de yüzde 60’a çıkardıklarını söyledi
YEREL HABERLER Yıldırım: “Hedefimiz, 2023’te 50 ülkeye ihracat ...
Mersin’de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi Kentte bin 500 rakımlarda oluşan taşkın ve sel sularının dökülerek coşkulu bir şekilde akmaya başladığı Limonlu deresinin denizle buluştuğu bölge renk değiştirdi Taşkın ve sel suları nedeniyle Kayacı Vadisi'ndeki bazı mesire alanlarına da kısmen zarar verdi
YEREL HABERLER Mersin’de sel ve taşkın suları denizi çamura ...
Anamur'da yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Anamur'da yol yapım çalışmaları sürüyor
Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Eski Ömerli’de LGS kurs merkezi açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Eski Ömerli’de LGS kurs ...
Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
MEŞOT yenilendi
YEREL HABERLER MEŞOT yenilendi
Göksu Deltası’nda yangın
YEREL HABERLER Göksu Deltası’nda yangın
Alime Toprak'a 15 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Alime Toprak'a 15 yıl hapis cezası
MDTO’dan Mersin tarihine bir destek daha İş insanı Selamı Gedik’in kaleme aldığı ‘Mersin İleri İlkokulu-Cumhuriyet Aydınlanmasında Bir Eğitim Yuvası’ adlı kitabı, MDTO yayınlarından çıktı Gedik, kitapta İleri İlkokulunun kuruluş öyküsü çevresinde Mersin’in 1930’lu yıllardan 1970’li yıllara kadarki sosyal, kültürel ve eğitim tarihine ışık tutuyor
YEREL HABERLER MDTO’dan Mersin tarihine bir destek daha İş insanı ...
Eşini öldüren Alime'ye 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Eşini öldüren Alime'ye 'tahrik ve iyi hal' ...
Uluslararası Karacaoğlan Sanat Sempozyumu devam ediyor
YEREL HABERLER Uluslararası Karacaoğlan Sanat Sempozyumu devam ...
Tarsus İdman Yurdu Başkanı Ali İlk: "Kent olarak başarıya kenetlendik"
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu Başkanı Ali İlk: "Kent olarak ...
ÇBK Başantrenörü Kalaycıoğlu: Fenerbahçe maçı bir başlangıç
YEREL HABERLER ÇBK Başantrenörü Kalaycıoğlu: Fenerbahçe maçı bir ...
Dr. Dt. Şimşek: “Dişlerinizi fırçalarken kanama oluyorsa dikkat”
YEREL HABERLER Dr. Dt. Şimşek: “Dişlerinizi fırçalarken kanama ...
BonaBant'tan Amerika'ya ihracat
YEREL HABERLER BonaBant'tan Amerika'ya ihracat
Tarsus'ta belediye arazilerinde kunduru buğdayı yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta belediye arazilerinde kunduru buğdayı ...
Mersin'de otoyolda 'hırsızlık' ve 'yağma'ya 32 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de otoyolda 'hırsızlık' ve 'yağma'ya 32 ...
Toroslar’da camiler temizleniyor
YEREL HABERLER Toroslar’da camiler temizleniyor
Belediye temizlik personelinden örnek davranış Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Ali Kılıç, temizlik yaptığı sırada yolda bulduğu ve içinde yaklaşık 3 bin lira para olan cüzdanı sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Belediye temizlik personelinden örnek davranış Mersin ...
Otoyolda cinsel ilişki vaadiyle hırsızlık ve yağma yaptığı iddia edilen 32 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Otoyolda cinsel ilişki vaadiyle hırsızlık ve yağma ...
Mersin'de Rusça ve Almanca kursu
YEREL HABERLER Mersin'de Rusça ve Almanca kursu
Domates üreticilerine feromon tuzak dağıtıldı
YEREL HABERLER Domates üreticilerine feromon tuzak dağıtıldı
Akdeniz'de balık yerine bir avda 2 konteyner çöp çıktı Doğu Akdeniz'in 25-30 mil açıklarında ava çıkan balıkçılar, balıktan çok aralarında megafon, plastik şişe, çizme, lastik, donmuş zift, kasa ve binlerce poşet çıkardı iki konteynere ancak sığdı
YEREL HABERLER Akdeniz'de balık yerine bir avda 2 konteyner çöp ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.