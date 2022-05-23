Mersin’de Türk Mutfağı Haftasının açılışı fındık lahmacunla yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de Türk Mutfağı Haftasının açılışı fındık lahmacunla yapıldı

İHA

– Mersin'de Türk Mutfağı Haftasının açılışında katılımcılara, Tarsus'un ünlü fındık lahmacunu ile aşure dağıtıldı.

Mersin’de Türk Mutfağı Haftasının açılışı fındık lahmacunla yapıldı

– Mersin’de Türk Mutfağı Haftasının açılışında katılımcılara, Tarsus’un ünlü fındık lahmacunu ile aşure dağıtıldı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde 2127 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Mutfağı Haftasının Mersin ayağının Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Akdeniz Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanına kurulan masalarda fındık lahmacun ve aşurenin tanıtımı yapıldı.
Etkinliğe, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ile vatandaşlar katıldı.

“Mersin, tarih boyunca kendine özgü mutfağı ile mutfak kültürüne sahip bir ilimiz”
Etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ekici, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde bu yıl tüm Türkiye ve yurt dışı temsilciliklerde 2127 Mayıs tarihleri arasının Türk Mutfağı Haftası olarak kutlandığını söyledi. Bu kadim topraklarda zengin bir mutfak kültürün olduğunu belirten Ekici, “Mersin ilimiz de tarih boyunca kendine özgü mutfağı ile mutfak kültürüne sahip bir ilimizdir” dedi.
Hafta boyunca Mersin Valiliği öncülüğünde Akdeniz Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Toros Üniversitesi iş birliğinde bazı etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade eden Ekici, Mersin Arkeoloji Müzesinde panel, Soli Pompeiopolis Antik Kentinde de yemek sunumu yapacaklarını kaydetti. Ekici, önümüzdeki yıl bu etkinlikleri daha da genişleteceklerini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Mersinimizin tanıtımına katkı sağlayacak”
Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Arslan da mutfak kültürünün aynı zamanda bir medeniyetin devamı niteliğinde olan olgulardan biri olduğunu vurguladı. Köklü medeniyetlerin köklü mutfak kültürleri olduğunu belirten Arslan, “Bizim ‘anne eli değmiş gibi’ diye meşhur bir deyimimiz vardır. Dolayısıyla hanımefendilerin eliyle ağırlıklı olarak devam eden mutfak kültürümüz, günümüzde profesyonel aşçılıkla beraber tüm dünyaya uluslararası boyuta yayılıyor, yayılmaya devam edecektir. Tüm dünyadaki mutfak kültürünün içerisinde Türk mutfak kültürünün ayrı bir önemi vardır. Bu varlığı son dönemlerde daha da netleşmeye başlamıştır, çünkü Selçuklulardan, Osmanlılardan, cumhuriyet döneminden ve günümüz Türkiye'sinde harmanlanmış ve günümüze ulaşmış bu kültürle beraber ülkemizin tanıtımında çok büyük katkılar sağlayacaktır. Mersinimiz de gerçekten Türkiye'de ender bulunan mutfak kültürlerinden birçoğuna sahiptir. Bu tür programlar, Mersin’in tanıtımı açısından da son derece önemlidir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kaymakam Pamuk, Başkan Yardımcısı Arslan ve Müdürü Ekici tarafından etkinliğe katılanlara fındık lahmacun ve aşure dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serinlemek için girdiği denizde kaybolan Suriyeli İzzet, aranıyor
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği denizde kaybolan Suriyeli ...
Mezitli'de satranç turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Mezitli'de satranç turnuvası sona erdi
Kadın motorcular şov yaptı
YEREL HABERLER Kadın motorcular şov yaptı
Akdeniz’de uluslararası sularda balıkçılara fırtına engeli
YEREL HABERLER Akdeniz’de uluslararası sularda balıkçılara fırtına ...
Mersin'de denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de denizde kaybolan genci arama çalışmaları ...
Başkan Yılmaz, Türkmen Şöleninde hemşehrileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Türkmen Şöleninde hemşehrileriyle ...
Dezavantajlı gençler temsili askerlik yaptı, yemin edip, teskere aldı
YEREL HABERLER Dezavantajlı gençler temsili askerlik yaptı, yemin ...
Mersin'de 3. Çevre Yolu düzenleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de 3. Çevre Yolu düzenleme çalışmaları sürüyor
Bozyazı’da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Bozyazı’da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller ...
Bozyazı'da 'Tekvando Şenliği' düzenlendi
YEREL HABERLER Bozyazı'da 'Tekvando Şenliği' düzenlendi
Mersin'de otobüs şoförlerine 'ileri sürüş teknikleri eğitimi'
YEREL HABERLER Mersin'de otobüs şoförlerine 'ileri sürüş teknikleri ...
Gençler, Gençlik Konserinde Kent Orkestrası ile coştu
YEREL HABERLER Gençler, Gençlik Konserinde Kent Orkestrası ile coştu
Akdenizli kadınlar Mut ve Silifke’yi gezdi
YEREL HABERLER Akdenizli kadınlar Mut ve Silifke’yi gezdi
Mersin'de trafik eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de trafik eğitimleri sürüyor
Yeni Vali Pehlivan, Mersin mesaisine hızlı başladı Şırnak’tan Mersin’e atanan ve 21 Mayıs Cumartesi günü görevine başlayan Vali Ali Hazma Pehlivan, geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği toplantı ve ziyaretlerle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Yeni Vali Pehlivan, Mersin mesaisine hızlı ...
Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 30 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 30 kişi tutuklandı
Türkmen şöleni, 45 bin Yörük'ü ağırladı Mersin Erdemli'de düzenlenen Yörüklerin geleneksel şöleninde kılıç kalkandan kaşık oyunlarına, horondan zeybeğe, Türk kültürünün en güzel unsurları sahne aldı
YEREL HABERLER Türkmen şöleni, 45 bin Yörük'ü ağırladı Mersin ...
Mersin Üniversitesi'nin 30. yıl etkinlikleri Sayapark'ta yapıldı
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi'nin 30. yıl etkinlikleri ...
75 yıl geçti ama ‘Sandık namusumuzdur’ sözü hafızalardan çıkmıyor Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi, Türkiye’nin çok partili döneme geçiş sürecinde yapılan seçimlerde verdiği mücadeleyle demokrasi tarihinin önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor Türk demokrasi tarihine adını ‘Sandık namusumuzdur’ sözüyle yazdıran Arslanköy’de, 1947 yılında çok partili döneme geçiş sürecinde yaşanan olaylar hala hafızalardaki tazeliğini koruyor
YEREL HABERLER 75 yıl geçti ama ‘Sandık namusumuzdur’ sözü ...
Tarsus’ta tır yoldan çıktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus’ta tır yoldan çıktı: 2 yaralı
Tarsus'ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Türkmen Şöleni'nde 50 bin kişi buluştu
YEREL HABERLER Türkmen Şöleni'nde 50 bin kişi buluştu
Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu 40 binden fazla katılımın olduğu 31. Geleneksel Türkmen Şöleninde ünlü sanatçılar Ayşe Dinçer, Mustafa Yıldızdoğan ve Demet Akalın sahne aldı
YEREL HABERLER Türkmen şölenini ünlü sanatçılar coşturdu 40 binden ...
Tarsus'ta barajda balık avlarken, ayağı ağlara takılıp düştüğü suda boğuldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta barajda balık avlarken, ayağı ağlara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.