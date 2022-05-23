Mersin’de Türk Mutfağı Haftasının açılışı fındık lahmacunla yapıldı

– Mersin’de Türk Mutfağı Haftasının açılışında katılımcılara, Tarsus’un ünlü fındık lahmacunu ile aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde 2127 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Mutfağı Haftasının Mersin ayağının Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Akdeniz Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanına kurulan masalarda fındık lahmacun ve aşurenin tanıtımı yapıldı.

Etkinliğe, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ile vatandaşlar katıldı.



“Mersin, tarih boyunca kendine özgü mutfağı ile mutfak kültürüne sahip bir ilimiz”

Etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ekici, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde bu yıl tüm Türkiye ve yurt dışı temsilciliklerde 2127 Mayıs tarihleri arasının Türk Mutfağı Haftası olarak kutlandığını söyledi. Bu kadim topraklarda zengin bir mutfak kültürün olduğunu belirten Ekici, “Mersin ilimiz de tarih boyunca kendine özgü mutfağı ile mutfak kültürüne sahip bir ilimizdir” dedi.

Hafta boyunca Mersin Valiliği öncülüğünde Akdeniz Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Toros Üniversitesi iş birliğinde bazı etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade eden Ekici, Mersin Arkeoloji Müzesinde panel, Soli Pompeiopolis Antik Kentinde de yemek sunumu yapacaklarını kaydetti. Ekici, önümüzdeki yıl bu etkinlikleri daha da genişleteceklerini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.



“Mersinimizin tanıtımına katkı sağlayacak”

Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Arslan da mutfak kültürünün aynı zamanda bir medeniyetin devamı niteliğinde olan olgulardan biri olduğunu vurguladı. Köklü medeniyetlerin köklü mutfak kültürleri olduğunu belirten Arslan, “Bizim ‘anne eli değmiş gibi’ diye meşhur bir deyimimiz vardır. Dolayısıyla hanımefendilerin eliyle ağırlıklı olarak devam eden mutfak kültürümüz, günümüzde profesyonel aşçılıkla beraber tüm dünyaya uluslararası boyuta yayılıyor, yayılmaya devam edecektir. Tüm dünyadaki mutfak kültürünün içerisinde Türk mutfak kültürünün ayrı bir önemi vardır. Bu varlığı son dönemlerde daha da netleşmeye başlamıştır, çünkü Selçuklulardan, Osmanlılardan, cumhuriyet döneminden ve günümüz Türkiye'sinde harmanlanmış ve günümüze ulaşmış bu kültürle beraber ülkemizin tanıtımında çok büyük katkılar sağlayacaktır. Mersinimiz de gerçekten Türkiye'de ender bulunan mutfak kültürlerinden birçoğuna sahiptir. Bu tür programlar, Mersin’in tanıtımı açısından da son derece önemlidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Pamuk, Başkan Yardımcısı Arslan ve Müdürü Ekici tarafından etkinliğe katılanlara fındık lahmacun ve aşure dağıtıldı.

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