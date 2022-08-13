Sultangazi´de vatandaşlara aşure dağıtıldı



İSTANBUL,(DHA)Sultangazi Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte vatandaşlara aşur dağıttı. Sultançiftliği Merkez Cami önünde yapılan etkinlikte uzun aşure kuyruğu oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun birlik ve beraberlik mesajı vererek vatandaşa aşure ikramında bulundu.Aşurenin bir olmayı, beraber olmayı temsil ettiğini söyleyen Dursun, "Muharrem Ayının manevi atmosferini, aşurenin bereket ve muhabbetini paylaşarak, kıymetli komşularımızla bir arada soluyoruz" dedi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; Çankırı-Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, BBP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, Sultangazi İlçe Müftüsü Hadi Keskin, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ve muhtarların katılımlarıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Cuma namazı çıkışında, Sultançiftliği Merkez Camii önünde gerçekleşen programa vatandaş yoğun ilgi gösterdi.Vatandaşlarla Muharrem ayının manevi atmosferinde buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Dursun, "Birçok farklı malzemenin bir araya gelerek ortaya çıkardığı bu muhteşem lezzet, birlik ve beraberlikten doğan güzelliğin de ifadesini bulduğu çok özel bir yiyecektir. Bizlere böylesine güzel bir anlamı ifade eden aşurenin bereketini ve mutluluğunu, Muharrem Ayının manevi atmosferinde, kıymetli komşularımızla paylaşıyoruz. Aşurenin temsil ettiği birlik ve beraberliği en güzel şekilde yaşatmaya devam ediyoruz. Nice bolluk ve bereketin olduğu aşure günlerinde buluşmak üzere" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez DHA

2022-08-13 15:37:55



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