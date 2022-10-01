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Almanları dolandıran çeteye 6 ilde operasyon: 30 gözaltı

DHA

Almanları dolandıran çeteye 6 ilde operasyon: 30 gözaltı


Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 6 ilde, kurdukları çağrı merkezi ile Alman vatandaşlarını dolandıran çeteye yönelik operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı. Çetenin, Almanya'daki vatandaşlara, kendilerini 'kamu görevlisi' diye tanıtarak haklarında çeşitli konularda davalar açılacağı yalanını söyleyip, 1 milyon 581 bin euro dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mersin Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uluslararası dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliklerini saptadığı şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmasını tamamlayan ekipler, çetenin, kurduğu çağrı merkezi üzerinden telefonla arama yapıp, kendilerini 'kamu görevlisi' diye tanıtarak haklarında çeşitli konularda davalar açılacağını söylediği Alman vatandaşlarını toplam 1 milyon 581 bin euro dolandırdıklarını tespit etti. Suç işleme amacıyla örgüt kurduğu belirlenen 41 kişinin yakalanması için Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli ve Trabzon'da 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında suç örgütü lideri ve üst düzey yöneticilerinden H.Ç., A.Y. ve M.Ç. dahil 30 şüpheli, gözaltına alındı. Çağrı merkezindeki aramada 'dolandırıcılık' suçunda kullanılan bilgisayarlar ve çok sayıda altın ile döviz ayrıca suçtan elde edilen gelirle alınan çok sayıda taşınmaz tapu ve araca da el koyuldu. Şüphelilerin sorgusu sürerken, 11 kişi ise aranıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2022-10-01 14:22:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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