Mersin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 19 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 19u tutuklandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce Mersin, İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalandı.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 49 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 15i adli kontrol şartıyla ve 6sı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.