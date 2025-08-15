Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Mersin Silifke orman yangınında üçüncü gün! Mersin'de son durum nedir, yangın kontrol altına alındı mı, çalışmalar sürüyor mu?

        Mersin Silifke orman yangınında üçüncü gün! Mersin'de son durum nedir?

        Mersin'in Silifke ilçesinde henüz belirlenemeyen sebeplerden ötürü çıkan orman yangınında üçüncü güne girildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangın henüz kontrol altına alınamadı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle şimdiye dek 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 hane boşaltılmış, 1851 kişi tahliye edilmişti. Peki, Mersin'de son durum nedir? İşte, detaylar...

        Giriş: 15.08.2025 - 10:43 Güncelleme: 15.08.2025 - 10:43
        1

        Mersin Silifke'de Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 3. gününde de sürüyor. Rüzgârın etkisiyle geniş alana yayılan alevler nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltıldı ve hanelerde yaşayanlar tahliye edildi. Peki, Mersin'de son durum nedir? İşte, yangının üçüncü gününden güncel gelişmeler...

        2

        MERSİN SİLİFKE'DE ORMAN YANGINI!

        Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personelle müdahale etti, Jandarma Komando Taburu ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait 210 personel ve 60 araç saha çalışmalarına katıldı.

        3

        Rüzgârın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltıldı, hanelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın nedeniyle Silifke-Gülnar kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatılan yol, yeniden açıldı.

        4

        MERSİN ORMAN YANGININDA 3. GÜN: SON DURUM NEDİR?

        Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edildiği yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü.

        Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

        5

        HAYVANLAR TELEF OLDU

        Boşaltılan mahallelerden Kırtıl ve Balandız'da yangın nedeniyle bazı ev, ahır ve samanlıklar hasar gördü, birçok hayvan telef oldu.

        6

        Balandız Mahallesi sakinlerinden Nazip Türker, AA muhabirine, yangında ev, ahır, samanlık ve tarım arazisinin yandığını söyledi.

        7

        Alevlerin geniş alanda etkili olduğunu belirten Türker, şöyle konuştu:

        "Bu felaketi Allah kimseye vermesin. Burada 100 dönüm fıstık, badem bahçem yandı. Komşularla beraber belki bu civarda 50 bin meyve ağacı yandı. Evim, tavuğum, büyükbaş hayvanlarım, ahırım, samanlığım, yemim yandı. Evde bir çay kaşığından başka bir şey kalmadı. Devletten yardım istiyoruz. Yapacak bir şey yok."

