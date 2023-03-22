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Mersin teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Mersin teravih namazı vakti saat kaçta?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba akşamı kılınacak. 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak olan Müslümanlar, 23 Mart Perşembe akşamı ise ilk iftarını açacaklar. 11 ayın sultanı Ramazan ayında 20 rekat namazı cemaatle birlikte kılmak için camilere akın edecek olanlar Diyanet teravih namazı vakti saatini araştırıyor. Mersin'da teravih saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan takvimi ile sorgulanabilecek. İşte, 2023 Mersin teravih namazı saatleri...

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  • Mersin teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Mersin teravih namazı vakti saat kaçta kılınacak?

    Mersin teravih namazı saatleri, İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile 81 ilin teravih namazı saatleri belli oldu. 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başlayan Ramazan ayı 20 Nisan'da bitiyor. Mersin'da cemaatle birlikte teravih namazı kılmak isteyenler Mersin teravih namazı saatlerini sorguluyor. İşte, 2023 Diyanet Mersin teravih namazı vakti saatleri...

    MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Mersin teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Mersin teravih namazı vakti saat kaçta kılınacak?

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

    2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.
  • Mersin teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Mersin teravih namazı vakti saat kaçta kılınacak?

    SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ BELLİ OLDU!

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafıdan yayınlanan 30 günlük Ramazan İmsakiyesi ile  sahur ve iftar vakitleri belli oldu.

    MERSİN İMSAKİYESİ İLE SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Mersin teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Mersin teravih namazı vakti saat kaçta kılınacak?

    İLK TERAVİH NAMAZI SAATLERİ İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

    Teravih namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri tablosu ile netleşti. Ramazan İmsakiyesi ile bazı illerin teravih namazı saatleri şu şekilde,

    İstanbul'da:20.44

    Ankara'da: 20.27

    İzmir'de: 20.48

    Bursa'da 20:43

    Çanakkale'de teravih namazı 20.53'te kılınacak.

    İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Mersin teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Mersin teravih namazı vakti saat kaçta kılınacak?

    MERSİN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    İlk teravih namazı yatsı namazının ardından 22 Mart Perşembe günü kılınacak. Hatay'da 22 Mart Çarşamba akşamı yatsı ezanı 20:16'da okunuyor. Buna göre; teravih namazı yatsı namazının hemen ardından kılınacak.

    MERSİN TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Mersin teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Mersin teravih namazı vakti saat kaçta kılınacak?

    TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

    Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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