Biz buna açığız. Bir mecrada, hangisi daha iyi denemek lazım. Tatlı rekabet iyidir. Bu sadece humusa özel bir şey değil. Mesela Adana'da kebap var, Türkiye'nin farklı noktalarında da var. Her yapan kendinin iyi yaptığını düşünür. Zaten bu düşüncede olmazsanız iyi bir yemek yapmanız mümkün değil."