Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin’de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Mersin’de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Mersin'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Muhammed Saygılı hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 16:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Silifke ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Muhammed Saygılı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        TIR, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre kaza; saat 10.00 sıralarında Silifke-Karaman kara yolu mevkisinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen suni gübre yüklü TIR ile karşı yönden gelen Muhammed Saygılı'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

        KONTROLDEN ÇIKTILAR

        2 araç da kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Saygılı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Otomobilde yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Muhammed Saygılı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. TIR şoförü gözaltına alındı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaş'ta izinsiz gösteriye polis müdahale etti

        Tuğçe Sezer ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL (DHA) Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü