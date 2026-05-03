Mersin’de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Mersin'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Muhammed Saygılı hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı
TIR, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
DHA'daki habere göre kaza; saat 10.00 sıralarında Silifke-Karaman kara yolu mevkisinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen suni gübre yüklü TIR ile karşı yönden gelen Muhammed Saygılı'nın kullandığı otomobil çarpıştı.
KONTROLDEN ÇIKTILAR
2 araç da kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Saygılı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Otomobilde yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Muhammed Saygılı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. TIR şoförü gözaltına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.