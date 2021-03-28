Mert Baykal-Berna Parlak çifti: Haftada bir görüşüyoruz

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Derya Baykal'ın Ferhan Şensoy ile evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Mert Baykal, Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy, önceki gün Cihangir'deki evlerine giderken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mert Baykal ile eşi Berna Parlak, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

İkili, "Her insanın yaşadığı gibi pandemiyi biz de yoğun yaşıyoruz. Kimseye güvenemez olduk. Haftada bir sadece kardeşler bir araya gelip, güzel vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu.