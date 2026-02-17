Canlı
        Mert Demir, konser gelirini ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışladı - Magazin haberleri

        Mert Demir, konser gelirini ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışladı

        Mert Demir, Türkiye turnesinin ilk ayağından elde ettiği tüm geliri ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim masrafları için bağışladı; sevgilisi Serenay Sarıkaya ise bu anlamlı adıma emojilerle destek verdi

        Giriş: 17.02.2026 - 20:11 Güncelleme: 17.02.2026 - 20:11
        Son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı romantik birliktelikle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Mert Demir, bu kez anlamlı bir sosyal sorumluluk adımıyla gündeme geldi.

        8 Şubat'ta Türkiye turnesine Sivas'tan başlayan Mert Demir, konserlerine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Turnenin ilk ayağında tüm biletlerin tükendiğini açıklayan Demir, en anlamlı gelişmesinin ise konser gelirlerinin bağışlanması olduğunu duyurdu.

        Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Türkiye turnemizin ilk ayağının tüm biletleri tükendi. Geriye birbirinden güzel anılar kaldı. Turnenin gelirlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimin eğitim masrafları için bağışladım. 1 Nisan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum."

        Demir'in bu anlamlı jesti takdir toplarken, Serenay Sarıkaya da sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Sarıkaya, yapılan bağış paylaşımına emojilerle destek vererek sevgilisine sosyal medya üzerinden karşılık verdi.

        Yunanistan işkembe çorbasını istiyor

        Yunanistan, Türkiye'de yüzyıllardır tüketilen işkembe çorbasını UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tescil ettirmek üzere harekete geçti.

        #Mert Demir
