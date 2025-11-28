Mert Demir: Serenay'a her sabah çiçek alırım

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü şarkıcı Mert Demir, aşkını sık sık dile getiriyor. Katıldığı bir programda konuşan Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya için yaptığı romantik jestleri paylaştı.

Mert Demir, sabah rutininden bahsederken, "Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım." diyerek ilişkilerindeki romantizmi gözler önüne serdi.