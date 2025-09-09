Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu buluştu! Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş ile idmanda buluştu. İkili birbirine sarılırken, Mert Hakan, Kerem'e, "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 09.09.2025 - 14:46 Güncelleme: 09.09.2025 - 14:46 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL