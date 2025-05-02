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        Haberler Spor Futbol Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar: Derbiyi Beşiktaş kazanır! - Futbol Haberleri

        Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar: Derbiyi Beşiktaş kazanır!

        Bir zamanlar Türkiye'de Fenerbahçe ile Beşiktaş formaları giymiş ve iki takımda da şampiyonluk yaşamış Mert Nobre, HT Spor'daki Gece Yarısı programına konuk oldu. İşte Mert Nobre'nin HT Spor'a özel açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 00:44 Güncelleme: 02.05.2025 - 02:00
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        Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar!
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        HT Spor ekranlarındaki Gece Yarısı programına bir zamanlar Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giymiş ve iki takımda da şampiyonluk yaşamış Mert Nobre konuk oldu.

        Şimdilerde teknik direktörlük yapan Nobre hem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yorumlarda bulundu hem de geçmişe dair önemli anılarını anlattı.

        İşte Nobre'nin HT Spor'a özel açıklamaları:

        "BELEDİYE BAŞKANI VE KULÜP BAŞKANI TOPLANTI YAPTI"

        "Gostivar'a gittim 8 ay oldu. Neden oraya gittim bu ligler biraz farklı tecrübe kazandık. Güzel şeyler de var kötü şeyler de vardı. 6 senede birçok farklı ülkede çalıştım ama Gostivar'daki kadar farklı şeyler yoktu. Orada bir maç oldu ve sonrasında kavga çıktı ben karakola gittim. Rakip oyuncu bana maç öncesi belediye başkanı ve kulüp başkanının soyunma odasında toplantı yaptığını ve belediye başkanının "Siz düşün hakem penaltı verecek." dediğini anlattı ve maçta gerçekten hakem penaltı verdi. Maçtan sonra karakola gittim."

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        Mert Nobre, Gostivar'da neler yaşadı?

        "Ben kabul etmedim ilk başkana hayır dedim ama son 10 dakikada devam etti başkan kendi karar kaldı takımı çekti sahadan. Maçtan sonra da ben bırakıyorum dedim tüm ekibimle, İstanbul'a geldim. 4-5 maçta çok skandal oldu.

        "BEŞİKTAŞ DERBİYİ KAZANIR"

        "Çok önemli bir maç. Riskleri Fenerbahçe alacak; kendi evinde oynuyor, 3 puan lazım mecbur buna başka yolu yok. Beşiktaş çok seviyor bu tarz maçları ne zaman Beşiktaş kötü olsa bir derbi maçı oynanıyor ve kazanıyor. Derbide bambaşkalar... Fenerbahçe'ye karşı ekstra motivasyonları var. Ben iki tarafta da oynadım. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarında çok zorlanıyor Beşiktaş'ta ise ekstra motivasyon oluyor."

        "2003/2004 SEZONU BENİM İÇİN FARKLI"

        "En çok 2003/2004 ve 2008/2009 sezonlarını özlüyorum. Orada 2003/2004 çok farklı ben Fenerbahçe'deydim 3. sıradaydık 11 puan gerideydik o zaman Beşiktaş birinci sıradaydı.

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