Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar: Derbiyi Beşiktaş kazanır!

HT Spor ekranlarındaki Gece Yarısı programına bir zamanlar Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giymiş ve iki takımda da şampiyonluk yaşamış Mert Nobre konuk oldu.

Şimdilerde teknik direktörlük yapan Nobre hem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yorumlarda bulundu hem de geçmişe dair önemli anılarını anlattı.

İşte Nobre'nin HT Spor'a özel açıklamaları:

"BELEDİYE BAŞKANI VE KULÜP BAŞKANI TOPLANTI YAPTI"

"Gostivar'a gittim 8 ay oldu. Neden oraya gittim bu ligler biraz farklı tecrübe kazandık. Güzel şeyler de var kötü şeyler de vardı. 6 senede birçok farklı ülkede çalıştım ama Gostivar'daki kadar farklı şeyler yoktu. Orada bir maç oldu ve sonrasında kavga çıktı ben karakola gittim. Rakip oyuncu bana maç öncesi belediye başkanı ve kulüp başkanının soyunma odasında toplantı yaptığını ve belediye başkanının "Siz düşün hakem penaltı verecek." dediğini anlattı ve maçta gerçekten hakem penaltı verdi. Maçtan sonra karakola gittim."

📺 Gece Yarısı



🎙️ Mert Nobre: Rakip oyuncu bana maç öncesi belediye başkanı ve kulüp başkanının soyunma odasında toplantı yaptığını ve belediye başkanının "Siz düşün hakem penaltı verecek." dediğini anlattı ve maçta gerçekten hakem penaltı verdi. Maçtan sonra karakola gittim. pic.twitter.com/Fttif8pN2a — HT Spor (@HTSpor) May 1, 2025

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Mert Nobre, Gostivar'da neler yaşadı?

"Ben kabul etmedim ilk başkana hayır dedim ama son 10 dakikada devam etti başkan kendi karar kaldı takımı çekti sahadan. Maçtan sonra da ben bırakıyorum dedim tüm ekibimle, İstanbul'a geldim. 4-5 maçta çok skandal oldu.