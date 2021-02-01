Mert Öcal: Set şartları çok ağır

"Set şartları çok ağır" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Mert Öcal, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Öcal, artık televizyon dizilerinde rol almak istemediğini ve kariyer planlamasını ona göre yapacağını ifade etti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mert Öcal, "Televizyonda dizi yaptığın zaman hayatını planlayamayacak hale geliyorsun. Çok yorucu oluyor. Set şartları çok ağır" dedi.

Yakın zamanda güzel bir proje ile sevenlerinin karşısında olacağını belirten 38 yaşındaki oyuncu, "Ters köşe yapacağım. Güzel bir proje ile geleceğim. Onun heyecanı var şu an bende" ifadelerini kullandı.