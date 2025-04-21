Mert Ramazan Demir, askerde

Amasya'da askerlik görevini yerine getiren şarkıcı; "1966 Amasya Carcurum'da askerim. Radyomla başbaşa. Kim bilebilirdi bir gün Fedon olarak şarkıcı olacağımı... Ben bile bilmiyordum" ifadelerine yer verdi.



Fedon, dedesi Kleanti Kalyoncu'nun askerliği hakkında, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şöyle bir açıklama yapmıştı: Bu vatan için şehit olan dedem ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve bu şerefli kahraman insanın torunu olmaktan gurur duyuyorum.