Mert Turak: Oturduğum masada kimseye hesap ödetmem

BloombergHt’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu oyuncu Mert Turak oldu. Turak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YALNIZ KALMAYA İHTİYACIM VARMIŞ"

2020'de nikâh masasına oturduğu Birgül Kurtçu'dan 2023 yılında boşanan Mert Turak; "Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım varmış onu anladım. Müzik bile açmadan mümkünse sadece durarak hiç sesinizle... Yalnız kalmayı deneyimlemeye ihtiyacım varmış ona susadığımı hissediyorum. Her geçen gün anlıyorum hâlâ daha doyamadım kendime" dedi.

"KENDİMİ KULLANDIRMAM"

Mert Turak daha sonra "Oturduğum masada asla hesap ödetmem ama ikinci üçüncü buluşmada bu bir gelenek haline geldiyse kendimi kullandırmam" ifadelerini kullandı.