Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni hamle!

Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Afra Saraçoğlu ile ilişkisinin bitme sebebinin yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir olduğu iddialarına, "O bizim arkadaşımız. İnsanların düşündüğü gibi bir şey yok" yanıtını vermişti. Açıklamasının ardından yeni bir hamlede bulunan oyuncu, eski aşkı ve Demir'i sildi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i sildi - Magazin haberleri

    2018'den bu yana birlikte olan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bitirdiği ileri sürülmüştü.
  • Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i sildi - Magazin haberleri

    Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu. Sevgilisinin Demir’le samimi görüntülerinden rahatsız olan Mert Yazıcıoğlu'nun birlikte yaşadıkları evi terk ettiği iddia edilmişti.

     
  • Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i sildi - Magazin haberleri

    "ÖYLE BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

    Yazıcıoğlu, haklarında çıkan haberlerin ardından, basın mensuplarına, "Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik" açıklamasında bulunmuştu.
  • Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i sildi - Magazin haberleri

    DİKKAT ÇEKEN HAMLE

    Ayrılığın ardından dedikoduları yalanlayan Mert Yazıcıoğlu, yeni bir hamlede bulundu. Yazıcıoğlu, eski sevgilisinin beraber çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesine karşılık verdi. Oyuncu da Saraçoğlu ile pozlarını profilinden kaldırdı. Mert Yazıcıoğlu'nun, ilişkisinin bitmesine neden olduğu öne sürülen yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile fotoğraflarını silmesi de dikkatlerden kaçmadı.
  • Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i sildi - Magazin haberleri

    "AYRILIK NEDENİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ DEĞİL"

    Mert Yazıcıoğlu'nun, rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı da konuşulmuştu. İddiaların ardından açıklama yapan Saraçoğlu, "Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın..." şeklinde konuşmuştu.
  • Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i sildi - Magazin haberleri

    "ROL ARKADAŞIM"

    Hafsanur Sancaktutan da iddialara, "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" şeklinde yanıt vermişti.
  • Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i sildi - Magazin haberleri

    ANNESİNİN ATTIĞI MESAJ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

    Öte yandan son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular arasında yer alan Afra Saraçoğlu, daha önce annesinin sosyal medya hesabından Özcan Deniz'e mesaj atması ile şöhret kapılarını araladığını söylemişti.
  • Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i sildi - Magazin haberleri

    Saraçoğlu, "Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor ve 'Başladık biz' yazıyor. (İkinci Şans filmi) Bunun üzerine annem mesaj atıyor. Annem Nurgül Abla'nın kızını canlandıracak, renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte... Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram
  • Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i sildi - Magazin haberleri

    Afra Saraçoğlu
  • Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i sildi - Magazin haberleri

    Mert Yazıcıoğlu
  • Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i sildi - Magazin haberleri

    Mert Ramazan Demir
  • Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i sildi - Magazin haberleri

    Hafsanur Sancaktutan

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.