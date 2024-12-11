Merve Boluğur'a takipçilerinden yorum: Sil bu fotoğrafı

Merve Boluğur, imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestirdi. Son halini de sosyal medyadan yayımlayan Merve Boluğur'un tarzı bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

Boluğur'un saç modelini beğenmeyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Sil bu fotoğrafı" yorumlarını yaptı.