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        Haberler Magazin Merve Boluğur'a takipçilerinden yorum: Sil bu fotoğrafı - Magazin haberleri

        Merve Boluğur'a takipçilerinden yorum: Sil bu fotoğrafı

        Saçlarını kısacık kestiren Merve Boluğur, son halini sosyal medya hesabından yayımladı. Ancak Boluğur'un fotoğrafına bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Sil bu fotoğrafı" yorumları yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:41
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        "Sil bu fotoğrafı"
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        Merve Boluğur, imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestirdi. Son halini de sosyal medyadan yayımlayan Merve Boluğur'un tarzı bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

        Boluğur'un saç modelini beğenmeyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Sil bu fotoğrafı" yorumlarını yaptı.

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        #merve boluğur
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